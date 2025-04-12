ВИДЕО ​За занавесом: россияне рады тарифам Трампа

На прошлой неделе самыми обсуждаемыми темами у кремлевских пропагандистов стали объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые тарифы практически для всего мира, за исключением России, Белоруссии, Северной Кореи и Кубы, а также визит в Вашингтон главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева, в ходе которого он встретился с представителями правительства США.
При этом даже не упоминалась новость, потрясшая весь мир: по меньшей мере 18 человек погибли и 61 получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты "Искандер" по городу Кривой Рог на юге Украины вечером 4 апреля.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, эта атака показала, что Россия не заинтересована в прекращении полномасштабного вторжения, начатого в феврале 2022 года. Хотя Министерство обороны России утверждает, что нанесен точный удар по ресторану, где встречались украинские военные командиры и западные инструкторы, телевидение страны-агрессора фактически скрыло факт ударов по родному городу Зеленского.
В то же время "кремлины" продолжали распространять ложь о "преступлениях против человечности", якобы совершенных украинскими "нацистами" в оккупированной Курской области. Эти утверждения не подкреплены никакими фактами. Между тем пропагандисты продолжают отрицать давно собранные и неопровержимые доказательства российских преступлений против человечности в украинском городе Буча, которые международные организации считают доказанными, но в России о них говорят как о выдумках и фейковых новостях.
В очередной раз жителям России рассказали, что Украина - безбожная и сатанинская страна, поскольку она входит в коалицию сатанинских стран. Безбожными странами назвали Францию, Германию и Великобританию. Правда, США в этом списке больше нет.
Из сюжетов, выбранных российскими пропагандистами на прошлой неделе, становится ясно, что они очень внимательно следят за всем, что происходит в странах Балтии, чтобы использовать это в своих пропагандистских целях. В программе "60 минут" был целый сюжет об очень незначительном случае, о котором 95% жителей Латвии ничего не слышали
В частности, россияне раздули "языковой скандал" вокруг гастрольного спектакля одесского театра "Будьте счастливы", который был показан в Риге и Даугавпилсе. Организаторы гастролей указали, что представление будет на русском языке, однако на самом деле оно проходило на украинском и идиш, поэтому вскоре после начала люди начали массово покидать зал и потребовали вернуть деньги за билеты.
Пропагандисты радостно объявили, что люди в Латвии хотят смотреть спектакли на русском, а не на украинском языке, и что это происходит по идеологическим причинам. Хотя правда намного проще - жители Латвии просто не понимают украинского языка, да и никакой идеологии тут нет.
Пропагандисты представили этот совершенно маргинальный случай как скандал. В то же время в латвийских СМИ это событие вообще не освещалось, кроме региональной газеты Staburags, которая описала печальный опыт читательницы, которая хотела посмотреть анонсированную "искрометную комедию", но не поняла ни слова.
Европа - коллективный враг России и Америки
Пропагандисты упоминали и встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, чтобы в очередной раз подчеркнуть, каким "ничтожеством" является генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов заявил, что НАТО - это пережиток холодной войны, существование которого больше не имеет смысла. Попов также подчеркнул, что с расширением НАТО организация из оборонительной превратилась в наступательную, что является откровенной ложью. НАТО никогда не нападало первым и не провоцировало никаких войн, в отличие от России, которая вторглась в Чечню, Грузию и Украину.
В очередной раз был показан фрагмент интервью Путина журналисту NBC Киру Саймону в 2021 году, в котором хозяин Кремля заявил, что русские добровольно вывели свои войска из Восточной Европы, тем самым доказав свои мирные намерения, но НАТО продолжило расширяться на восток, несмотря на обещание не делать этого. Когда журналист указал на то, что никогда не было письменного обещания о нерасширении НАТО, Путин ответил, что это означает всего лишь, что Россия стала жертвой западного обмана.
Соответственно, нарратив пропагандистов о НАТО ясен: Россия миролюбива, никому не угрожает, а НАТО представляет прямую угрозу для России, о чем свидетельствуют многочисленные расширения организации.
И одиозный пропагандист Владимир Соловьев, и православный фундаменталист, "политолог" Сергей Медведев утверждали, что Европа раз в столетие пытается расширить свое жизненное пространство, а потому нападает на Восток, то есть на Россию. Теперь снова настал момент, когда Европа во главе с Францией, Германией и Великобританией хочет начать войну с Россией
И поиздевались, и поддержали
Говоря о введенных Трампом тарифах, или, как их называют россияне, санкциях, кремлевские пропагандисты иногда позволяли себе немного поиздеваться, ссылаясь на порицаемое ими либеральное СМИ CNN и на "мемы" о тарифах для пингвинов, а иногда выражали определенную радость по этому поводу. А почему бы россиянам и не порадоваться этому шагу Трампа, который создает угрозу для всей мировой экономики, за исключением России и Беларуси?
Различные самопровозглашенные "экономисты" утверждали, что Запад находится в глубоком экономическом кризисе, который Трамп хочет возглавить, отсюда и эти тарифы. Соловьев радостно кричал, что европейцам наконец-то предъявили счет за то, что они живут за счет США.
Пропагандисты не стали конкретно обсуждать, почему тарифы не введены против России, лишь повторив слова администрации Трампа о том, что тарифов нет потому, что объемы торговли США с Россией незначительны. Правда, это утверждение не выдерживает критики, поскольку тарифы Трампа затрагивают также необитаемые острова - отдаленные австралийские территории в южной части Индийского океана.
"Это похоже на символическую терпимость", - заявила "Deutsche Welle" политолог и эксперт по американистике Александра Филипенко. Она рассматривает решение Трампа исключить Россию из списка тарифов как явный признак того, что улучшение отношений с Москвой является для него приоритетом.
"Российские власти политический сигнал поняли", - считает Филипенко, ссылаясь на сообщение в "Telegram" спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. В нем Дмитриев отметил, что восстановление диалога между Россией и США - сложный и постепенный процесс, но "каждая встреча, каждый открытый разговор позволяют нам двигаться вперед".
Нина Хрущева, профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке, считает, что дипломатия между двумя странами может быть причиной, по которой Трамп воздержится от введения тарифов против России. "Я думаю, что на Россию так или иначе будет оказано политическое давление, но установление тарифов во время визита Дмитриева было бы довольно контрпродуктивно", - заявила она.
Директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев также считает, что решения Трампа не вводить дополнительные тарифы в отношении России носят исключительно политический характер. Российское ядерное топливо, удобрения и платиновые металлы по-прежнему поставляются в США, а высокие пошлины могут привести к росту затрат, что не входит в планы Трампа.
"New York Times" соглашается с этим, отмечая, что структура российского экспорта также могла сыграть свою роль. Россия является третьим по величине иностранным поставщиком удобрений в США, и общий объем экспорта ее удобрений за последний год увеличился. Трамп считает необходимым защитить американских фермеров, которые являются его основными избирателями, от последствий торговых войн. Частью этой стратегии может стать поддержание низких затрат на удобрения.
Мнение о том, что Трамп использует тарифы как инструмент геополитического торга, подтверждается его отношением к Ирану - еще одной цели его деловых амбиций, утверждает газета. А именно, против Ирана были введены новые тарифы на самом низком уровне - 10%, что ниже ставки, введенной против Израиля, верного союзника США.
Дмитриев и американские горки
После визита в Вашингтон спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева пропагандисты заявили, что есть основания для "осторожного оптимизма" относительно будущих российско-американских отношений
Сам Дмитриев сообщил, что обсуждал экономические вопросы, и заявил, что "у американских компаний есть большое желание вернуться в Россию". По его словам, американские компании понесли убытки в размере 324 млрд долларов, уйдя с российского рынка. Дмитриев также сообщил, что обсуждал "возможности сотрудничества в области редкоземельных металлов, в Арктике и в различных других областях". Россия также работает над восстановлением прямых авиарейсов в США, которые были запрещены Соединенными Штатами после вторжения в Украину в 2022 году.
Дмитриев пояснил, что администрация президента Трампа, в отличие от администрации президента Байдена, стремится решать проблемы, проявляя уважение и понимание позиции России, поэтому ищет компромиссы.
Что касается утверждений западных СМИ о том, что Путин наконец разозлил Трампа, пропагандисты цинично и откровенно заявили, что "мы не против его (Трампа) агрессивной риторики, если это необходимо ему для пиара. Главное, чтобы в мирном договоре было то, что нужно нам (читай: Кремлю)".
Тем временем редактор новостей BBC Стив Розенберг сравнил динамику российско-американских отношений в последнее время с американскими горками. "Мы прошли путь от заголовков российских газет, гласящих, что "официальные лица США и России говорят на одном языке", до газеты на прошлой неделе, обвиняющей Белый дом в "административном безумии"".
Розенберг вспоминает, что когда Трамп вернулся в Белый дом в январе, направление его действий было ясным: он намеревался улучшить отношения с Россией. Состоялись телефонные звонки между Трампом и Путиным, американо-российские переговоры на высоком уровне. В какой-то момент Вашингтон вместе с Москвой проголосовал против резолюции ООН, в которой Россия была названа агрессором в войне против Украины. Всякий раз, когда администрация Трампа оказывала давление, оно всегда было направлено на Киев, а не на Кремль.
Однако после того, как Путин предложил заменить администрацию президента Украины Владимира Зеленского "внешним управлением" под руководством ООН, президент Трамп дал понять, что он "зол" на Путина.
"Я думаю, что у президента США заканчивается терпение в отношении России", - заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью "The Guardian". Трамп также пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти в размере до 50%, если выяснится, что Россия не спешит заключать мирное соглашение с Украиной.
И все же, как отмечает Розенберг, когда Трамп объявил о введении тарифов, России в списке не было. Вместо этого власти США добились отмены санкций в отношении ключевого кремлевского чиновника Дмитриева.
Однако именно после его визита на "американские горках" начался спуск. "Президент Дональд Трамп "не попадет в ловушку бесконечных переговоров", заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу, 4 апреля.
Розенберг описывает свои выводы об отношениях между США и Россией следующим образом: "Команда Дональда Трампа избегала критиковать Путина и полномасштабное вторжение России на Украину в течение нескольких месяцев. Ключевые должностные лица Белого дома, такие как спецпредставитель Стив Уиткофф, неоднократно принимали и повторяли нарративы Кремля. Правда, Вашингтон говорит, что становится все более нетерпеливым по отношению к России и угрожает ужесточением санкций против Москвы. Но он ничего не ввел. Пока нет. Готова ли администрация Трампа оказать давление на Москву, чтобы она прекратила войну? И позволит ли Кремль оказывать на себя давление? Это ключевой вопрос, поскольку война России против Украины продолжается. (...) Ранее ходили слухи, что Трамп и Путин собираются снова поговорить по телефону. За этим последовало еще больше слухов: Белый дом передумал. Кремль заявил, что разговор не планировался. Но есть сообщения, что американские компании планируют принять участие в Петербургском экономическом форуме в этом году. Хватит. Остановите. Мне нужно выйти".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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