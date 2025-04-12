Из сюжетов, выбранных российскими пропагандистами на прошлой неделе, становится ясно, что они очень внимательно следят за всем, что происходит в странах Балтии, чтобы использовать это в своих пропагандистских целях. В программе "60 минут" был целый сюжет об очень незначительном случае, о котором 95% жителей Латвии ничего не слышали

В частности, россияне раздули "языковой скандал" вокруг гастрольного спектакля одесского театра "Будьте счастливы", который был показан в Риге и Даугавпилсе. Организаторы гастролей указали, что представление будет на русском языке, однако на самом деле оно проходило на украинском и идиш, поэтому вскоре после начала люди начали массово покидать зал и потребовали вернуть деньги за билеты.

Пропагандисты радостно объявили, что люди в Латвии хотят смотреть спектакли на русском, а не на украинском языке, и что это происходит по идеологическим причинам. Хотя правда намного проще - жители Латвии просто не понимают украинского языка, да и никакой идеологии тут нет.

Пропагандисты представили этот совершенно маргинальный случай как скандал. В то же время в латвийских СМИ это событие вообще не освещалось, кроме региональной газеты Staburags, которая описала печальный опыт читательницы, которая хотела посмотреть анонсированную "искрометную комедию", но не поняла ни слова.

Европа - коллективный враг России и Америки