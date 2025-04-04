Видео За занавесом: Кремль требует выборов в Украине. С Зеленским разговаривать не станут

На минувшей неделе выступления российских пропагандистов были весьма тусклы и сдержанны. А именно: по второму кругу были пущены все старые нарративы, в том числе Владимир Соловьев уже в который раз назвал президента Украины Владимира Зеленского наркоманом и позором своего (читай: еврейского) народа.
Снова прозвучали старые истории о "нацистах" в Украине, о том, что боевики "Азова" взяли власть в стране, о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер хотят воевать с Россией, что означает ядерную войну, в которой Европа будет уничтожена, и т.д.
Латвия уже минирует границы
Всю минувшую неделю пропагандисты более активно, чем обычно, на все лады "склоняли" США, правда, постоянно подчеркивая, что речь идет о временах бывшего президента Джо Байдена, поскольку сейчас, когда на посту президента США Дональд Трамп, ситуация совсем другая.
Кремлевские идеологи рассказывали, что в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, на самом деле это Америка Байдена начала войну с Москвой. Соловьев даже заявил, что погибшие российские военные - это личная ответственность США и Байдена. Естественно, добавив, что Байден является военным преступником, хотя непонятно, как это возможно, если США не участвовали в начатой Россией украинской войне. Также тиражировалась ложь о том, что Байден был нелегитимным президентом, так как результаты выборов якобы были "украдены". В этом смысле идеологические установки путинской России и Америки Трампа перекликаются.
Рассуждая о политике Трампа, в очередной раз пропагандисты выразили свою поддержку планам президента США по присвоению Гренландии, с уверенностью заявив, что на референдуме местные жители острова обязательно проголосуют за присоединение к США.
Понятно, что экспансионные планы Трампа легитимируют аналогичные желания Кремля. Русский "Геббельс в юбке" Маргарита Симоньян наигранно задала наивный вопрос: почему Россия стесняется открыто заявить, как это делают США в отношении Гренландии, что у нее тоже на первом месте национальные интересы? Этот тон тут же подхватили остальные "кремлины", согласившись, что во имя национальных интересов Россия без колебаний может прибрать к рукам и Одессу, и Николаев.
Если при Байдене россияне широко рассказывали о каждом внутриполитическом скандале в США, реальном или придуманном, то сейчас по-другому. Так, о случайном включении главного редактора журнала Atlantic в секретную переписку по военным планам, что является тяжелейшим нарушением всех возможных протоколов безопасности, россияне не сообщили ни слова: это не только не обсуждалось ни в каких ток-шоу, но даже в качестве факта не упоминалось в новостных передачах. Если бы такое произошло до Трампа, это стало бы одной из главных новостей для россиян. Сейчас царит могильная тишина.
Зато лживым выступлением в очередной раз отличился бывший европарламентарий из Латвии Андрей Мамыкин, для которого врать, видимо, все равно что дышать. На этот раз он рассказал о выходе стран Балтии из Оттавской конвенции, которая запрещает использование неуправляемых противопехотных мин, добавив, что минирование границы уже началось и это серьезная угроза для жителей приграничных районов, которые неизбежно пострадают. Это откровенная ложь, поскольку главное командование Национальных вооруженных сил неоднократно подчеркивало, что минирование границы может произойти только во время войны, но немыслимо, чтобы это было осуществлено в превентивных целях в мирное время.
Управление ООН в Украине
На прошлой неделе Путин заявил, что в Украине следует ввести внешнее управление - ООН, до тех пор, пока не будут проведены новые президентские выборы. Стоит добавить, что это отвергли и Трамп, и генсек ООН Антониу Гутерриш, в адрес которого Соловьев уже успел бросить, что это вовсе не его компетенция, так как он является "жалким ничтожеством".
Кремлевская свита обосновала свою идею тем, что в нынешней Украине у власти находятся нацисты и боевики "Азова". Конечно, снова прозвучали фразы о том, что "нациков надо добить" и "украинцы скажут за это спасибо, потому что сами не справляются".
Это тесно связано с потенциальными мирными переговорами, поскольку Путин в очередной раз подчеркнул, что с Зеленским никакие переговоры невозможны. В этой связи приходится вспомнить многократные замечания международных экспертов о том, что Кремль хочет в Украине новых президентских выборов, которые он будет контролировать и на которых в таком случае победит какой-то российский ставленник.
"Почти невозможно провести полноценные выборы, когда более пяти миллионов граждан Украины переселены за границу и многие сотни тысяч вне дома сражаются на передовой. Призывая к проведению выборов, Путин пытается вызвать сомнения в том, что президент Зеленский является легитимным собеседником на любых мирных переговорах. Белый дом уже повторил это послание. И если Путину удастся навязать выборы, он может надеяться, что это и расколет Украину, и отвлечет ее внимание, пока он продолжит добиваться успеха на поле боя", - пишет ВВС.
Кремль хочет победы, а не мира
Хотя Путин и сборный хор его идеологов скандируют, что больше всего на свете хотят мира, поверить в это не позволяет припев: но не за наш счет. А именно, Москва не хочет такого мира, в результате которого Украина продолжит существовать как демократическое независимое от России государство. Если Украина не является вассальным государством России, то мир Москве не нужен.
"Путин поддерживает соглашение, которое наложило бы на Киев всевозможные ограничения и обеспечило Москве постоянный голос в украинской политике. Но он, возможно, смирился бы и с таким соглашением, которое ограничит поддержку Западом вооруженных сил Украины. Такого поворота, согласно расчетам Кремля, хватило бы, чтобы Москва в итоге разгромила Киев. Путин был бы рад, даже если бы украинцы и их европейские союзники отвергли эту сделку. Тогда у Трампа был бы повод навсегда прекратить поддержку Киева", - пишет журнал Foreign Affairs.
Как отмечается в статье, Кремль считает, что способен подстегнуть стремление Трампа к прекращению огня, чтобы добиться заключения пророссийского соглашения, - то есть соглашения, которое прекратит военное партнерство Украины с Западом.
"В желанном для Кремля сценарии это соглашение должно обеспечить, чтобы страны НАТО обязались прекратить поставки оружия и разведку для Киева. Кремль понимает, что западное партнерство - это то, что помогло Украине повысить обороноспособность и продолжает помогать ей противостоять российской военной машине. Это партнерство, пожалуй, является главной угрозой экспансионным амбициям Путина. В результате Путин, возможно, согласился бы на перемирие, если бы Трамп, в свою очередь, согласился на это условие", - считают в Foreign Affairs.
При этом отмечается, что Москва уже победила Белый дом, позиционируя себя как державу, готовую продвигать вперед глобальную повестку дня Трампа. Россия выразила готовность помочь Соединенным Штатам достичь соглашения с Ираном. Она приняла идею Трампа о сокращении военного бюджета каждой страны вдвое и намекнула, что может помочь вовлечь Китай в эти переговоры.
Москва подчеркнула общие антипатии Путина и Трампа к прогрессивным целям, таким как права ЛГБТ, и совместное обязательство соблюдать вроде бы традиционные ценности. Наконец, Москва предложила, чтобы обе страны заключили несколько бизнес-сделок, как только закончится нынешняя конфронтация.
На этом фоне Кремль выставляет украинскую войну как неприятное препятствие для многообещающего партнерства. Это усилило недовольство Трампа тем, что Киев настаивает, чтобы любое прекращение боевых действий было дополнено жесткими гарантиями безопасности от дальнейших российских вторжений, и побуждает его считать Зеленского главным камнем преткновения для переговоров.
В свою очередь, российский оппозиционный журналист Михаил Зыгарь в статье для The New York Times отметил: "Когда обсуждается война, план Путина прост: притвориться открытым для переговоров, попутно спровоцировав раскол в лагере противников в надежде тем самым заставить Украину сначала их отвергнуть. В этой области он добился выдающихся успехов. Его повторному утверждению о нелегитимности господина Зеленского вторит господин Трамп, назвавший президента Украины "диктатором". Неприличный тон в Овальном кабинете, среди прочего, стал триумфом провокационной тактики господина Путина".
Зыгарь также считает, что Путин вовсе не может позволить себе мира, так как война стала его главным инструментом для контроля над страной и обеспечения того, чтобы никто не выходил за пределы системы. "Пока война будет продолжаться, будут молчать даже так называемые системные либералы - прозападная фракция в правительстве России, занимающая ключевые посты в экономике и мире бизнеса. Многие из них явно несчастны. Но пока война продолжается, они не будут говорить", - подчеркивает Зыгарь.
А вот по поводу восстановления так называемой "зерновой инициативы" Черного моря Москва очень скептична. Кремль говорит и о гарантиях безопасности, и об отмене весомых санкций в качестве предпосылки для заключения соглашения.
"Маловероятно, что условия, поставленные Москвой для Черноморского соглашения, могут быть выполнены в ближайшее время. Они включают требование о повторном присоединении российского государственного сельскохозяйственного банка [Россельхозбанка] к международной платежной системе SWIFT. Для этого потребовалось бы сотрудничество с исключенными из переговоров европейскими странами", - пишет The Guardian.
Стоит напомнить, что высшие должностные лица Евросоюза уже заявили, что в настоящее время не поддерживают отмену каких-либо санкций против страны-агрессора.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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