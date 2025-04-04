Рассуждая о политике Трампа, в очередной раз пропагандисты выразили свою поддержку планам президента США по присвоению Гренландии, с уверенностью заявив, что на референдуме местные жители острова обязательно проголосуют за присоединение к США.

Понятно, что экспансионные планы Трампа легитимируют аналогичные желания Кремля. Русский "Геббельс в юбке" Маргарита Симоньян наигранно задала наивный вопрос: почему Россия стесняется открыто заявить, как это делают США в отношении Гренландии, что у нее тоже на первом месте национальные интересы? Этот тон тут же подхватили остальные "кремлины", согласившись, что во имя национальных интересов Россия без колебаний может прибрать к рукам и Одессу, и Николаев.

Если при Байдене россияне широко рассказывали о каждом внутриполитическом скандале в США, реальном или придуманном, то сейчас по-другому. Так, о случайном включении главного редактора журнала Atlantic в секретную переписку по военным планам, что является тяжелейшим нарушением всех возможных протоколов безопасности, россияне не сообщили ни слова: это не только не обсуждалось ни в каких ток-шоу, но даже в качестве факта не упоминалось в новостных передачах. Если бы такое произошло до Трампа, это стало бы одной из главных новостей для россиян. Сейчас царит могильная тишина.