Ищи себя Кто посетил сольный концерт Бусулиса в "Дзинтари"?

Летние концерты Интарса Бусулиса в Юрмале - это уже традиция. Для каждого концерта программа меняется и адаптируется под атмосферу зала "Дзинтари".

В этом году они проходят 20 и 21 июня. Ранее артист подчеркнул, что хотел бы подарить зрителям на этих концертах положительные эмоции, чтобы публика отдохнула от повседневных забот.

Программа Introspekcija состоит из множества композиций, которые давно не исполнялись. Они прозвучали в новой аранжировке.

Кстати, в 2022 году концерт Бусулиса посетили Максим Галкин и Алла Пугачева.

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