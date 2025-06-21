Skip to footer
Сб, 21.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи
Для абонентов

Ищи себя Кто посетил сольный концерт Бусулиса в "Дзинтари"?

20 июня в концертном зале "Дзинтари" с программой Introspekcija ("Интроспекция") выступили певец и музыкант Интарс Бусулис и Abonementa orķestris. Смотрите, кто там был, в фотоотчете TVNET+!

Летние концерты Интарса Бусулиса в Юрмале - это уже традиция. Для каждого концерта программа меняется и адаптируется под атмосферу зала "Дзинтари".

В этом году они проходят 20 и 21 июня. Ранее артист подчеркнул, что хотел бы подарить зрителям на этих концертах положительные эмоции, чтобы публика отдохнула от повседневных забот. 

Программа Introspekcija состоит из множества композиций, которые давно не исполнялись. Они прозвучали в новой аранжировке.

Кстати, в 2022 году концерт Бусулиса посетили Максим Галкин и Алла Пугачева. 

Читайте также

Галерея: Концерт Интарса Бусулиса в "Дзинтари"

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх