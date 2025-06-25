ФОТО В Пакруойской усадьбе прошло открытие летнего фестиваля

Фестиваль в этом году посвящён искусству кино. Усадьба превратилась в киностудию под открытым небом, где каждый может стать частью творческого процесса создания фильма. На различных локациях усадьбы проходят настоящие съёмки: от создания комических сцен в стиле немого кино до эпизодов исторического литовского приключенческого фильма о Тадасе Блинде, съёмки которого когда-то действительно проходили именно здесь, в этой усадьбе. Зрители становятся статистами, актёрами, а часто даже главными героями.