ФОТО В Пакруойской усадьбе прошло открытие летнего фестиваля

Летние приключения в Пакруойской усадьбе начались – уже в минувшие выходные по дорожкам парка прогуливались первые гости фестиваля. И не просто как зрители, а как настоящие звёзды фестиваля. Здесь, в очаровании первых летних цветов, был торжественно открыт уникальный "Фестиваль цветов и кинозвёзд" – одно из самых амбициозных событий этого лета.
Фестиваль в этом году посвящён искусству кино. Усадьба превратилась в киностудию под открытым небом, где каждый может стать частью творческого процесса создания фильма. На различных локациях усадьбы проходят настоящие съёмки: от создания комических сцен в стиле немого кино до эпизодов исторического литовского приключенческого фильма о Тадасе Блинде, съёмки которого когда-то действительно проходили именно здесь, в этой усадьбе. Зрители становятся статистами, актёрами, а часто даже главными героями.
Съёмочные площадки открыты для всех: кто-то наблюдает, кто-то играет роли и полностью вживается в происходящее. Актёры, режиссёры, гримёры, операторы – все работают не за закрытыми дверями киностудий, а прямо в зелени усадебного парка, среди летних цветов.
В усадьбе воссоздана история литовского кино. Фестиваль не только олицетворяет кино как искусство, но и представляет его как важное культурное явление. Вместе с Литовским музеем театра, музыки и кино организована выставка истории кинематографа, где представлены съёмочная техника прошлых десятилетий, костюмы из известных фильмов, афиши, архивные фотографии, а также демонстрируются фрагменты выдающихся литовских фильмов.
Одним из ярких акцентов фестиваля стала фотовыставка, посвящённая фильму о Тадасе Блинде – с ранее нигде не опубликованными кадрами со съёмок 1971–1972 годов, проходивших в усадьбе Пакруойис. Это уникальная возможность увидеть, как создавался один из самых популярных литовских телевизионных фильмов.
Днём — кино, вечером — звёзды
Каждый день фестиваля завершается шуточной церемонией вручения кинопремии "Серебряный гусь". На торжественной церемонии награждаются не только профессиональные актёры, но и те посетители, которые в этот день смело вышли перед камерой и стали частью кинематографической истории. Красная дорожка, фотографы, аплодисменты – всё по-настоящему.
Присоединяйтесь к фестивалю, где рождается фильм этого лета!
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