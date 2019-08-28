Блогер Яна Брук за четыре месяца 2019 года буквально захватила латвийские СМИ. Эпатажная девушка давала массу поводов для новых обсуждений - каталась в нижнем белье в рижском общественном транспорте, позировала с латвийским флагом и в футболке с Путиным, принимала участие в российских ток-шоу...

Сама Брук считает, что ее можно смело называть "латвийской Ивлеевой", но блогерство - это не ее единственная работа. Она работает в маркетинг-отделе швейцарского банка Dukascopy.

"У меня есть степень бакалавра по дизайну интерьера. Но на данный момент не работаю по образованию, хотя в будущем все возможно. Сейчас планирую получить ещё одно образование, но уже в сфере журналистики или пиара", - рассказывает она.

Галерея: Скандальная Яна Брук

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В откровенном разговоре в рамках программы TVNET "В чём фишка?" Яна рассказала о злобных комментариях от хейтеров, сексе с незнакомцем, заработке латвийских блогеров, желании начать музыкальную карьеру и почему она умеет петь, а Ольга Бузова - нет.

Сама Яна считает себя артистом и грезит мечтами по работе телеведущей или актрисы.

Она совершенно не переживает из-за провокационных фотографий, которыми делится.

Летом этого года девушка совершила смелую поездку в нижнем белье по улице Бривибас в автобусе Rīgas satiksme. Как потом объяснила блондинка - это был спор. Девушка проиграла и ей дали такое пикантное задание.

В начале сентября Яна Брук решила закрепить успех и появилась на кастинге на проект "Дом-2" на ТНТ.

Появление Яны Брук на кастинге прошло ярко и громко. Но блондинка прошла кастинг и ее пригласили в Москву, но она приняла решение остаться в Риге и сохранить то, что у нее есть.

В конце октября в Сети активно обсуждали видео блогера из Риги Яны Брук, которая якобы в одном полотенце прогуливается вдоль стен Рижского замка. Как оказалось позже, на ней под полотенцем была одежда - девушка вместе со съемочной командой делала очередную фотосессию.

17 ноября Яна Брук разместила на своей Instagram-странице обнаженное фото с флагом Латвии. Яна указала, что любит Латвию, и ее жест не является провокацией, а лишь представляет собой часть ее образа. Блогер хотела показать любовь к своей стране.

23 ноября рижская блогерша Яна Брук в очередной раз заставила столицу говорить о себе. Блондинка встретилась с Тимати, который подарил ей майку с изображением президента РФ Владимира Путина.