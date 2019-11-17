Рижскую блогершу затравили в Сети за голое фото с флагом Латвии

Кадры с фотосессии Яна выложила в Instagram-сторис. Брук снялась полностью обнаженной, лишь кокетливо прикрываясь государственным флагом.

ФОТО: личный архив Яны Брук/фото Андрей Святослав Широков

ФОТО: instagram.com/yanaabruk

ФОТО: instagram.com/yanaabruk

Если некоторым увиденное пришлось по вкусу, остальные пользователи накинулись на блогершу с обвинениями в осквернении флага Латвии.

Яна прокомментировала ситуацию в беседе с Русским TVNET и заявила, что лишь хотела таким образом выразить свой патриотизм.

"Наследуя традицию американского патриотизма, pin-up моделей, которые фотографировались, используя национальные символы США, чтобы поддержать солдат за границей, эстетику красивых девушек, обернутых во флаг, таких как Лана Дель Рей или певица Кеша, я решила проявить свою любовь к Латвии, стране в которой я живу", - указала девушка.

По словам Брук, она даже и представить не могла, что фотосессия вызовет такую негативную реакцию.

"Я даже не могла подумать, что моё тело каким-то образом может быть рассмотрено как оскорбление. Женщин всегда осуждали за проявление сексуальности, и мне очень жаль, что девушки постоянно должны сталкиваться с ненавистью и осуждением. Это напоминает викторианскую Англию.

Латвия - страна свободы, демократическое государство. Каждый человек должен иметь право проявить любовь к своей стране креативным образом", - подчеркнула она.

Блогерша также призвала пользователей вспомнить картину "Свобода, ведущая народ", на которой изображена девушка с оголенной грудью с флагом свободной Франции.

Кроме того Брук указала на то, что означают цвета флага Латвии.

"Я хочу напомнить о символизме латвийского флага. Он имеет прямое отношение к телу. Всем известна история о завернутом во флаг солдате и о символике цвета", - указала Яна.

Девушка также подчеркнула, что нагота может ассоциироваться с трогательными и эмоциональными моментами в жизни человека.

"Часто, если человек что-то любит, он говорит, что это близко его душе, близко к телу. Самый важный и трогательный момент матери и ребёнка - это контакт кожа к коже. Своя рубашка ближе к телу. На Лиго мы можем увидеть танцы оголенных танцоров, которые напоминают об истории и этнической культуре Латвии", - заявила Брук.

Яна указала, что любит Латвию, и ее жест не является провокацией, а лишь представляет собой часть ее образа. Блогерша хотела показать любовь к своей стране.

"Нельзя запретить человеку любить его страну, и проявлять это в своём творчестве. Это не простая провокация, это символично и важно для меня. Всё знают мою эстетику, всем известно, кто такая Яна Брук.

Я каждый день сталкиваюсь с непониманием и ненавистью. Но своим жестом я проявляю только любовь и патриотизм. С Днем независимости!", - подытожила Яна.