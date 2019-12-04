Видео: Яна Брук в национальном костюме "зажгла" на шоу "Давай поженимся!"

Во вторник, 3 декабря, на Первом канале вышла передача "Давай поженимся!". На этот раз одной из невест стала рижская эпатажная блогерша Яна Брук. Русский TVNET связался с девушкой, чтобы узнать ее впечатление об этом проекте.
Женихом на этот раз стал 29-летний бизнес-инвестор Станислав. Кроме Яны в студии появились еще две невесты Кристина и Тия. Стоит отметить, что все девушки были необычными и старались казаться оригинальными.
Яна Брук появилась в студии в блестящем серебряном платье. На голове у блондинки была повязка от латвийского бренда Public Makes Image. Всем ведущим девушка привезла подарки - конфеты Laima и "Рижский бальзам".
Экстравагантный наряд блогерши не пришелся по вкусу Розе Сябитовой. Она тут же отреагировала на слова о том, что Яна - дипломированный дизайнер.
"Это поэтому вы люстру на голову надели?" - спросила сваха.
"Нет, потому, что я стильная, оригинальная и модная", - парировала Брук.
Русскому TVNET Яна рассказала, что она совсем не обиделась на слова "профессиональной свахи".
"Зачем на нее обижаться? Она никогда не была моей любимой ведущей", - сказала она.
Кроме того, на Первом канале показали скандальный ролик про поездку в леопардовых трусах в автобусе Rīgas satiksme. Казалось, что Сябитова была шокирована увиденным, но Гузеева заступилась за Яну.
"Я закончила театральный институт. Димка Нагиев вспоминал, что я на спор прошла голая с четвертого до первого этажа. Но это театральный, там все ку-ку", - поддержала Гузеева блондинку.
Жених ответил, что наблюдать со стороны интересно, а если бы это была его девушка-жена, то это сомнительное мероприятие.
Следом Брук было необходимо показать жениху свой сюрприз. Яна и здесь была оригинальной - она вышла в народном латышском костюме под песню Tautasmeitas - "Līgo". В какой-то момент песня переключилась на хаус-композицию Riton & Kah-Lo - Fake ID. Девушка пыталась исполнить что-то похожее на танец в стиле vogue.
После номера Лариса Гузеева, в очередной раз посмеялась и сказала, что ничего ужасного тут не видит. Действия девушки - это просто невинность, если сравнивать с тем, что творит современная молодежь. Астролог Василиса Володина согласилась с коллегой и отметила, что сюрприз и вовсе порадовал всех.
Столь дерзкий номер блогерша придумала со своим менеджером Андреем-Святославом.
"Я хочу сделать популярной свою страну. Я это и делаю!" - сказала нам Яна.
Кстати, бальзам и конфеты ведущие после программы забрали с собой.
"Это нам похмелиться", - сказала Гузеева.
Жених так и не вышел к девушкам. Все трое оказались не в его вкусе.