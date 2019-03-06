Ксения Собчак находится "на хайпе" уже не первый год. И если в прошлом году её имя было на слуху потому, что она участвовала в президентских выборах, то в этом году "блондинка в шоколаде" эпатировала публику своей личной жизнью.

В марте этого года Ксения Собчак заявила о разводе со своим супругом Максимом Виторганом.

До этого в Сети ходили слухи о расставании супружеской четы. Ксения и Максим сами давали поводы для слухов и сплетен. Так, например, тележурналистка и режиссер были замечены вместе в аэропорту.

В январе между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошла драка, в результате которой у Константина был сломан нос. После Ксения посетила Первый канал, где рассказала, что Виторган всегда останется ей родным человеком.

Свадьба Ксении Собчак и Контсантина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

В загс молодожены приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Также Ксения Собчак и Константин Богомолов решили совершить обряд венчания. РПЦ раскритиковала молодых за этот шаг, приведя целый ряд причин, по которым венчание не должно было совершиться.

Во время свадебного вечера Ксения исполнила на сцене стриптиз. Позже мать Ксении Собчак призналась, что ей не так легко было принять все происходящее на свадьбе.

В свою очередь экс-супруг "блондинки в шоколаде" строит отношения с актрисой Нино Нинидзе.