Собчак и Богомолов замечены вместе в аэропорту
Тележурналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов были замечены вместе в аэропорту. Об этом сообщает портал Super.
Издание Super опубликовало кадры возвращения звезд из совместной поездки в Чехию.
На видео пара совершает покупки в Duty Free.
СМИ сообщают, что предполагаемые любовники отправились в Санкт-Петербург бизнес-классом, где Ксению ждали на модном показе ее подруги - дизайнера Ульяны Сергеенко. Об этом пишет издание Gazeta.ru.
Супруг Ксении Максим Виторган в настоящее время находится в Москве, где ставит новый спектакль.
Накануне Константин Богомолов посетил эфир телеканала "Дождь". Ведущие не смогли не поднять самую обсуждаемую тему в российским СМИ - его отношения с журналисткой Ксенией Собчак.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак @xenia_sobchak недавно бежала (ненадолго) в Прагу с любовником, подальше от своего электората, поклонников телепроекта “Дом-2” и ревнивого мужа с неплохим ударом с левой. ⠀ В распоряжении Super оказались кадры возвращения Ксении с Константином Богомоловым из совместной поездки в Чехию. ⠀ К слову, по возвращении в “Пулково” Собчак не отрывала глаз от своего телефона: то ли из-за многочисленных взглядов узнавших телеведущую, то ли из-за наплыва сообщений (главное, чтобы не от мужа).#собчак #виторган #скандал ⠀ Как думаете, кто подходит Ксении больше: Виторган или Богомолов?