Собчак и Богомолов замечены вместе в аэропорту

Издание Super опубликовало кадры возвращения звезд из совместной поездки в Чехию.

На видео пара совершает покупки в Duty Free.

СМИ сообщают, что предполагаемые любовники отправились в Санкт-Петербург бизнес-классом, где Ксению ждали на модном показе ее подруги - дизайнера Ульяны Сергеенко. Об этом пишет издание Gazeta.ru.

Супруг Ксении Максим Виторган в настоящее время находится в Москве, где ставит новый спектакль.