Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили о разводе

На Instagram-страницах российской журналистки Ксении Собчак и режиссера Максима Виторгана почти одновременно появилось сообщение, комментирующее вопросы об их личной жизни.
"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители", - написано в публикации.
Максим отключил возможность оставлять комментарии.
Напомним, Слухи о разладе звездной пары появились в 2018 году. Журналисты приписывали Ксении роман с режиссером Константином Богомоловым.
В январе 2019 года между Виторганом и Богомоловым произошла драка, в результате которой у Константина был сломан нос. После Ксения посетила Первый канал, где рассказала, что Виторган всегда останется ей родным человеком.
Тележурналистка Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган поженились в 2013 году. В браке у звезд родился сын Платон.
Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган
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Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган