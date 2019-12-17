​21 и 22 ноября на Центральном рынке прошли обыски. В связи с нелегальным оборотом сигарет задержаны 12 человек, четверо были помещены под арест.

Как сообщили в передаче Латвийского телевидения Aizliegtais paņēmiens, на территории рынка сигареты продают по крайней мере в 10 точках.

Каждая точка ежедневно продает 70-120 блоков сигарет. Торговец сигаретами имеет около 2000 евро в месяц, а хозяин точки - до 13 000 евро в месяц.

Почти все торговцы имеют штрафы в размере нескольких тысяч евро, но не собираются их платить, а взыскать штрафы невозможно, так как у этих людей нет легальных доходов и собственности.

Министр юстиции Янис Борданс заявил, что неспособность справиться с нелегальным оборотом сигарет вызывает подозрения о том, что этот промысел прикрывается на достаточно высоком уровне.