С кем связаны арендаторы "мафиозной" территории Центрального рынка?

Это не секрет, однако всегда был вопрос, как это возможно и почему с этим нельзя покончить законными методами. Передача LTV "Aizliegtais paņēmiens" рассказала, с чем это связано.

С чем связан арендатор территории

В ходе полицейской операции были задержаны 12 человек. Шесть - именно торговцы и начальники "точек", в том числе и ранее уже упомянутый в СМИ Тигранс, к которому внедрился журналист LTV. Четверо из них, возможно, содержатели этой системы торговли сигаретами. Все под арестом. В том числе и двое охранников.

Еще двое - работники снимающего территорию предприятия Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta. Ирина, которая арендовала киоск. Второй - Вилнис Висорс, член правления и руководитель Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta. Ему на Центральном рынке принадлежат точки питания. Само предприятие на 50% принадлежит некой Радмиле Орловой, на 25% - Зану Вилцане и на 25% Виктору Баклагину.

Передача проанализировала, что имя Баклагина звучало в связи с делом о застройке кладбища в Юрмале и 23 гектарах леса, которые хотят вырубить; в этой фирме Mežakrasts Баклагин вместе с Александром Харитоновым (братом криминального авторитета Ивана Харитонова) являются владельцами.

Зане Вилцане - адвокат адвокатского бюро Dzanuškāns un partneri, она находится в гражданских отношениях с Олегом Ходяковым, который также считается человеком Ивана Харитонова. Сейчас его судят за похищение человека, вымогательство и кражу.

Радмила Орлова, как свидетельствует Facebook, путешествует по миру. Она - невестка Наины Орловой. Наина Орлова или ранее Наина Цибульска - бывшая председатель правления Rīgas Centrāltirgus, она была судима за незаконное участие в имущественных сделках, и много лет назад была владелицей Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta.

Операция с кинологами и дронами

Полиция реализовала масштабную операцию по инициативе передачи "Aizliegtais paņēmiens", когда та обратилась в полицию после своего эксперимента.

После поданной передачей информацией был начат уголовный процесс.

Как оказалось, полиция уже несколько лет собирала доказательства о происходящем на Центральном рынке.

21 ноября в операции принимали участие 70 полицейских, которые заняли посты на местах вокруг Центрального рынка и ждали команду, чтобы начать обыски и задержания. Полиция пыталась охватить по-возможности больший радиус, чтобы в момент задержания поймать максимально всех лиц, связанных с нелегальной торговлей сигаретами. Также были привлечены собаки кинологов, обученные искать наркотики и деньги.

Полиция больше пыталась доказать участие в деле каждого конкретного человека, поэтому были изъяты всего около 40 блоков.

Заработки торговцев сигаретами огромны.