В здании администрации Рижского центрального рынка был проведён обыск, задержано несколько человек

Данную информацию подтверждает и TV3. Свидетели утверждают, что задержано несколько десятков продавцов, а также охрана.

Обыски были проведены в связи с незаконным оборотом акцизных товаров, выяснило агентство LETA в Госполиции. Всего в общей сложности было проведено около 80 обысков и задержано несколько лиц.

В интересах следствия более подробных комментариев не предоставляется.

В то же время LTV сообщает, что обыски прошли и у руководителя отдела внутренней безопасности Максима Дановскиса, который на прошлой неделе ненадолго стал членом правления рынка.

Информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA свидетельствует, что сотрудники полиции прибыли в здание центрального рынка в четверг около 16:00.

Информация, имеющаяся в распоряжении LTV свидетельствует, что, возможно, искали контрабандные сигареты.

Представители Rīgas Centrāltirgus сообщили, что работники правоохранительных органов вчера около 15:20 пришли с обыском в здание администрации рынка, а покинули его сегодня в 11:20.

Kā novēroja LTV, no @R_Centraltirgus administrācijas ēkas iznāca četri operatīvie darbinieki ar vairākām kastēm un maisiem, iekāpa operatīvajos transportlīdzekļos un pameta Centrāltirgus teritoriju. https://t.co/KGqAd1osTB — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 22, 2019

К членам правления Rīgas Centrāltirgus не применен статус подозреваемых, они присутствовали при обыске только в качестве представителей юридического лица.