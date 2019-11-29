Борданс подозревает, что нелегальный оборот сигарет прикрывается на высоком уровне

Борданс отметил, что рядом с Рижским центральным рынком находится один из самых крупных полицейских участков города, однако это не стало преградой для того, чтобы годами там продавались сигареты нелегального происхождения.

Это, по словам министра, наводит на мысли о том, что данный промысел прикрывается на достаточно высоком уровне.

Борданс также выразил заметное недовольство по поводу заявлений Министерства внутренних дел и министра внутренних дел Сандиса Гиргенса о том, что для эффективной борьбы с нелегальным оборотом сигарет нужно внести изменения в политику наказаний за подобные правонарушения.