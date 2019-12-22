Спортивный редактор, а еще главный скептик и критик в команде TVNET. Педант, перфекционист, талант. Каждый день делает портал лучше. Фанат футбола и буквы "Ё". В команде полтора года.
На протяжении всего года Александр брал интервью у игроков сборной Латвии по футболу, запустив серию статей #11vilki. За год вышло 14 больших материалов:
Также Саша поднял важный вопрос о финансировании женского бокса со стороны Латвийской Федерации Бокса. Девчонки приносят Латвии медали, но пока это всё держится на личном энтузиазме:
Важным стал и материал с тренером команды "Валмиера" Тамазом Пертией. Напомним, в минувшем сезоне "Валмиера" в чемпионате Латвии по футболу преподнесла один из самых громких сюрпризов - извечный аутсайдер "Вирслиги" занял четвёртое место и гарантировал себе участие в еврокубках на следующий год.
Один из главных авторов этого успеха - Тамаз Пертия. С ним Саша и поговорил. Очень колоритный мужчина:
Большая работа была проделана над материалом, посвящённым историческому успеху сборной Латвии по футболу, который случился в 2004-м году. Саша связался с игроками той сборной и легендарным латвийским тренером Александром Старковым, потому что "сухие факты" - это не про спортивного редактора TVNET: