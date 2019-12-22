Человек-оркестр. Делает то, что не делает никто. Выбирает острые и порой непопулярные темы, которые многие хотели бы замолчать. В команде почти четыре года. Один из китов, на которых держится TVNET.

В этом году сделала невозможное в качестве соавтора проекта "Невидимое в тюрьме".

"Невидимое в тюрьме" - это углубленные интервью с заключенными, отбывающими пожизненное наказание. Интервью с экспертами сферы - работниками мест заключения, специалистами ресоциализации, психологами и психотерапевтами.

"Горжусь тем, что удалось сделать все задуманное и даже больше, при этом не уехав в психушку на Твайка (предпосылки были). Как бы мы этого не хотели, но наше общество невозможно без тюрем. Цель наказания в виде лишение свободы - давно уже не хладнокровная месть или пытка, а способ предотвратить рецидив в будущем.

Проект показал, что часть общества старается замалчивать проблемы, делая вид, что их нет. Но это не так.

Проект стал стартом для общественных дискуссий - готово ли наше общество дать "второй шанс" людям, совершившим особо тяжкие преступления, действительно ли тюрьмы могут исправить человека, и в каких изменениях нуждается система", - говорит Вика.

Летом этого года Вика получила приглашение принять участие в конференции Defend Media Freedom в Лондоне. Центральной темой дискуссий стала свобода журналистики и риски, которым подвержены работники СМИ - начиная от угроз и преследований, заканчивая арестом и даже убийством.

"Вопрос, свободна ли журналистика сегодня, стал особенно актуальным после "дела Голунова". Я рада, что смогла не только обсудить темы независимости журналистики, но и донести до латвийской аудитории, почему об этом нужно говорить", - признает Вика.

Несмотря на то, что активные боевые действия на территории Украины закончились, и эта страна все реже попадает в новостные сводки как место вооруженного конфликта, ставить точку рано. Этой теме Вика посвятила серию статей "Украина без войны":