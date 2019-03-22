Крещатик. Майдан Независимости. Чуть более пяти лет назад здесь, в центре Киева, проходили массовые многочисленные акции протеста. Впереди были Крым и Донбасс, но тогда никто об этом не знал.

Чаще всего Украина попадает в наше информационное пространство лишь как место вооруженного конфликта. И пока одни анализируют новостные сводки о происходящем в зоне АТО, а вторые спорят о том, как же правильно - "на" или "в" Украине, в этой стране происходит жизнь. Социальная, политическая, культурная. TVNET рассказывает об Украине без войны.

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Сегодня, в 2019 году, на площади Независимости установлены мемориальные информативные стенды, через дорогу развивается украинский флаг. Сине-жёлтые цвета флага можно встретить всюду - ими раскрашивают заборы, входные двери, даже скамейки. Это своеобразный способ национальной идентификации.

16 марта этого года на Майдане Независимости прошла масштабная акция протеста с требованием к президенту Петру Порошенко наказать причастных к хищениям в оборонном секторе. За несколько недель до этого журналисты обнародовали расследование о хищении сотен миллионов гривен, "перекочевавших из бюджета в карманы близких к Порошенко людей".

В остальные же дни, здесь, на главной площади, прогуливаются туристы, с которыми знакомятся местные аниматоры - панда и конь. Сначала "заговаривают зубы", знакомятся и делают сэлфи, а потом настойчиво, но весьма изысканно и мило требуют за свои услуги деньги. 100 гривен (3,20 евро) за фото со взрослым, 50 - с ребёнком.

Майдан Независимости в 2014 и в 2019 ФОТО: AFP / Scanpix, TVNET

"Ну ты же из Европы, скажи ещё, что это для вас много", - улыбается и обнимает меня "панда". Европа для многих, особенно молодых украинцев кажется если не своеобразным Диснейлендом, то уж точно синонимом благополучия и процветания.

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За последние пять лет в рамках закона о "декоммунизации" в Киеве были переименованы сотни улиц, площадей, бульваров, переулков и проспектов. Впрочем, меня удивляет, что все названия сменили лишь сравнительно недавно. "Вот здесь ещё пять лет назад памятник Ленину стоял", - показывает рукой на один из центральных бульваров столицы мой собеседник.

По улице Нектарна, которая раньше носила название Комсомольська, перемещаются иномарки, у музея современного искусства "Пинчук Арт Центр", напротив Бессарабского рынка, выстроилась очередь из молодежи в одежде популярных западных брендов. Киев кажется вполне себе европейской столицей.

Чуть позже ветеран АТО, член исполнительного комитета Северодонецкого горсовета, блогер Вячеслав Шевчук расскажет мне:

"Между западом и востоком нашей страны, между Киевом и всей остальной Украиной, колоссальная пропасть. Страна погрязла в коррупции. Сегодня Украина живет абсолютно разными жизнями. Киев и Северодонецк - это две разные страны".

Чтобы что-то изменить, по его словам, нужно, чтобы депутаты верховной рады приняли всего два закона. Первый - запретить голосовать всем, кроме налогоплательщиков. "Сегодня из голосования нужно исключить пенсионеров, полицию, учителей, врачей.

Нам нужно повторить то, что поляки сделали в свое время, в двухтысячных годах, когда молодежь отобрала у своих бабушек паспорта в день выборов.

Второй - закон, который предусматривает уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний. Ровно через пять лет после выполнения приговоров будет абсолютно другая страна. Никто никогда не захочет обманывать избирателей. Иначе коррупцию в Украине победить невозможно", - подчеркивает он.

Позже в существенных отличиях столицы от восточной Украины я убежусь лично.

Кадры из Киева и из Славянска ФОТО: Marco Verch/Flickr, TVNET

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"Пизд*т и пизд*т, пизд*т и пизд*т [Врут и воруют, воруют и врут]- ударения разные, смысл один и тот же"...

Цитата героя украинского сериала "Слуга народу" Василия Голобородько, простого учителя, который волей случая стал президентом Украины. В главной роли - актер, шоумен, комик, художественный руководитель и лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский. Сегодня он баллотируется в президенты. Соцопросы, проведенные в конце января 2019 года, вывели его на первое место в рейтинге симпатий украинцев.

Пока часть избирателей убеждена, что популярный и местами ироничный сериал "Слуга народу" изначально задумывалась как предвыборная кампания, другая часть полностью разочарована в политике и политиках. Электорат хочет видеть новых политических лидеров, которые никогда не были у власти. По данным опроса центра "Социс" и Киевского международного института социологии, 71% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Ещё одним потенциальным новым лицом в украинской политике мог стать музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Изначально он заявлял о намерении баллотироваться, но позже от участия в предвыборной гонке отказался, подчеркнув, что "в джинсах" он может сделать для страны больше, чем "надев галстук".

Многие убеждены, что избиратели, которые планировали отдать свой голос за популярного Вакарчука, не обнаружив его в списках переметнулись к "лицу из телевизора" - Зеленскому.

Местные лишь отмахиваются - мол, хотели новые лица, а получили то, что получили...

ФОТО: AFP / Scanpix

Выборы в Украине пройдут 31 марта. На кресло президента претендуют 39 кандатов. Разные источники большинство из них называют "техническими". Результаты выборов могут быть непредсказуемыми.

Например, по словам политологов, риск хедлайнера Зеленского, которые многие называют ставленником бизнесмена Игоря Коломойского, заключается в том, что он "всеяден" - импонирует как умеренным "ватникам", так и умеренным патриотам, а такой электорат сложно удержать.

За действующего же президента Украины Петра Порошенко, по последним данным, готовы отдать свои голоса только 12% избирателей.

"Многие считают Порошенко пророссийским, но на самом деле он менее пророссийский, чем тот же Зеленский или Тимошенко", - комментирует главный редактор газеты "Зеркало недели" и член Всеукраинской комиссии по журналистской этике Сергей Рахманин.

В свою очередь Алексей Мацука, директор Донецкого института информации, рассказывает TVNET: "Правительство искусственно делит всех жителей Украины на "пророссийских" и "проукраинских". На самом деле мы все проукраинские, просто в западной Украине свою принадлежность со страной, свой патриотизм выражают через язык, сохранение этнических ценностей, а в восточной - через гражданские права".

Сергей Рахманин ФОТО: Viktorija Puškele/TVNET

Рахманин рассказывает - 70-80% граждан Украины определяются, за кого голосовать, благодаря информации, получаемой с телеканалов. Поэтому большинство материалов, которые можно считать манипулятивной рекламой, заказной информацией, идут через телевидение.

"Есть каналы, которые поддерживают конкретных кандидатов, а есть каналы, владельцы которых пытаются "складывать яйца в разные корзины" - стараются выстраивать отношения с разными кандидатами. Это искусственным образом создает определенную конкуренцию, определенную демократию".

Многие украинские журналисты работают в предвыборных штабах различных кандидатов и политических сил. Сергей Рахманин подчёркивает - это противоречит журналистской этике, но к этому все уже привыкли. В том числе и к тому, что личные предпочтения журналистов отражаются на их материалах.

"Неоднократно на выборах возникают инициативы за честные выборы. В этом году такая инициатива тоже есть - целый ряд СМИ и отдельных журналистов подписали меморандум, обязуясь придерживаться правил честной борьбы, но в этом списке нет ни одного центрального телеканала", - подчёркивает он.

Предвыборная манипуляция в Украине идет по трем каналам. Это наружная реклама, телевидение и интернет, через который легче всего создавать фейки.

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Фейки, фейки, фейки.

Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины, в разговоре с TVNET о возможности получения объективной информации на Украине, в том числе из зоны АТО, говорит, что актуальные новости из Крыма и Донбасса поступают преимущественно от блогеров.

Вячеслав Шевчук - один из них. Он рассказывает: "Политики в Украине говорят одно, а делают другое. Приведу пример. Северодонецк является областным центром. В городе не построен ни один дом, не создано ни одно предприятие, нет условий, чтоб жизнь здесь наладилась. Кажется, наоборот - делается все, чтобы этого не допустить. Потому что геополитически эти регионы никогда не голосовали за нынешнюю власть".

"Мы ждём результаты выборов, которые пройдут в ближайшее время. От этого будет зависеть не только судьба востока Украины, но и всей нашей страны", - заключает он.