"Конечно, это тяжело, когда идёт обстрел, ребёнок сидит в подвале и ему еще надо выполнять домашние задания". Бои за украинский Славянск продолжались с апреля по июль 2014 года. "Здание школы было изуродовано, здесь была казарма, лазарет, в подвале - тюрьма". Директор школы села Семёновка (Донецкая область) рассказал TVNET о войне и том, что было после.

Светлый коридор, счастливые школьники с большими портфелями за плечами. Звонок на урок. На стенах - географические карты, из кабинета доносится голос учителя, который ведёт урок. Пять лет назад было по-другому.

Рано утром в середине апреля 2014 года вооруженные люди в военной форме заняли кафе у перекрестка, где под городом Славянском Донецкой области сходятся две трассы. Затем - вторжение в здание Славянского горотдела МВД и СБУ.

Дальше - обстрелы, взрывы и смерти.

ФОТО: Viktorija Puškele/TVNET

Славянск стал первой жертвой войны. Он же стал и первым освобожденным городом.

В осаде Славянск пробыл до 5 июля. В тот день казалось, что война на востоке Украины почти окончена, и никто даже представить не мог, что самый страшный ад впереди.

"Похозяйничали здесь, конечно, знатно. Я сюда приезжал практически каждый день. Смотрел, что творится. Четыре попадания по крыше школы, вся территория была изрыта окопами, были сооружены блиндажи. Процесс обучения был прерван, с детьми приходилось заниматься по телефону, через интернет", - вспоминает Сергей Борисенко, директор 22-й школы поселка Семеновка в окрестностях Славянска.

Территория школы, по коридорам которой сегодня бегают счастливые школьники, была захвачена. В учебных помещениях и на прилегающей территории были оборудованы казарма и лазарет. В подвале - тюрьма.

Борисенко рассказывает: "Помещения школы они выбрали именно потому, что здесь была вода, свет. Это был апрель и было ещё достаточно прохладно. Практически вся мебель, учебные пособия, литература из библиотеки были сожжены, уничтожены. Полнейшая разруха. Во время войны было тяжело. Я приезжал сюда, смотрел, что происходит.

Уезжал всегда полностью разбитым - морально тяжело, когда понимаешь, что изуродовано все то, что ты сделал своими руками".

По словам директора, после начала боевых действий в селе Семёновка осталось всего 15 взрослых и три ребенка. Остальные выехали, кто куда мог. Часть в соседние населенные пункты, часть - в Россию.

В то время один из местных жителей вел дневник, в котором излагал все, что видел своими глазами.

"Утром разбудил фирменный славянский будильник – взрывы снарядов", - писал он.

ФОТО: Viktorija Puškele/TVNET

Сергей Борисенко рассказывает: "Моторола (полевой командир сепаратистов ДНР Арсений Павлов, который приобрел известность из-за своей жестокости - прим.ред.) жил недалеко отсюда, гулял по селу. Здесь же нашел себе жену Лену. Она нашу школу заканчивала.

Здесь проходили очень жестокие бои. Обстрелов было много. До 5 мая я мог сюда приезжать ежедневно, даже машины пропускали. А после 5 мая на машине стало опасно приезжать, - её могли отобрать.

Но, война войной, а учебный год как-то надо было закончить. Дети учились дистанционно. Разумеется, было тяжело. Представьте - ребенок сидит в подвале, идет обстрел, а ему в это время надо уроки учить. Но, на удивление, все работу выполняли, у детей не было никаких отговорок: "Я не понял, я не знал".

***

Директор рассказывает - после освобождения Славянска сразу актуализировался вопрос о восстановлении помещений учебного заведения. Состояние, в котором находилась школа, запечатлено на небольшом видео.

Следы поджогов, сломанная, раскиданная мебель, на школьной доске - список "позывных" боевиков. Видимо, график дежурств.

"В июле мне удалось встретиться с инвестором, который согласился восстановить школу. Это был 2014 год. Ежедневно здесь работало 60-70 волонтеров. Все ремонтные работы были выполнены за семь недель. Различные фонды помогли оснастить школу компьютерами, мебелью".

Кабинет школы Славянска и автограф Святослава Вакарчука ФОТО: Viktorija Puškele/TVNET

1 сентября 2014 года состоялось открытие школы и торжественная линейка. Приезжал банкир и общественный деятель Андрей Пышный, музыкант Святослав Вакарчук. Сейчас в школе проходит обучение 112 учеников, это даже больше, чем до начала боевых действий.

"Кроме того, я забрал сюда садик, который был разрушен, "под моим крылом" ещё 37 дошколят. Получился такой своеобразный образовательный комплекс. Село после войны оживает, люди возвращаются", - рассказывает Борисенко.

Однако, несмотря на то, что боевые действия на территории Славянска были окончены, и школьные кабинеты пахли не порохом, а свежей краской, война всё же оставила свой отпечаток.

"С августа по декабрь было очень тяжелое время. Нужно было восстанавливать детей. После войны все они были испуганы, боялись каждого шороха. От любого звука, даже из-за упавшей со стола книги, валились на пол, прятались. Восстановить эмоциональное состояние детей удалось только благодаря работе организации психологов. Ближе к Новому году дети начали шалить, баловаться. Кажется, директора это должно напрягать, но я очень этому радовался".

Сергей Борисенко, директор 22-й школы ФОТО: Viktorija Puškele/TVNET

Письмо школьницы солдатам ФОТО: TVNET

"Мы стараемся воспитывать наших детей. Через колено, конечно, никого не гнем, но учим любить свою страну, родных, уважать друг друга, вести здоровый образ жизни.

У нас в школе уже несколько лет даже никто не курит. Ну... кроме директора. Но я тоже брошу, обещаю.

Сегодня наши ученики через волонтеров поддерживают связь с ребятами, которые сейчас на фронте. Дети делают поделки для наших солдат, отправляют им письма".

Как война поменяла поведение детей? Директор основной школы говорит, что они стали дружнее, более отзывчивыми. "Дети всегда остаются детьми. Как радовались жизни до войны, так радуются и сейчас", - улыбается Борисенко.

Галерея: Школа и кадры украинского Славянска