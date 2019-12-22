Волшебная палочка-выручалочка команды. Мама в декретном отпуске, которая помогает разгрести текучку переводами и умудряется написать свое. Творческая жилка команды уже полных три года.

Катя гордится текстами о путешествиях и людях, которые живут далеко от нас. И совсем иначе. Как, например, амиши, выбравшие 18-й век:

Катя также стала автором материала о Камчатке, признавшись, что этот текст для нее стал особенно важным в этом году.

"Во-первых, не имея на данный момент возможности путешествовать далеко и надолго, благодаря интервью мне удалось мысленно побывать в столь отдаленных краях и в полной мере погрузиться в атмосферу тех мест, "откуда никто не возвращается прежним".

Во-вторых, пополнился мой список отчаянных знакомых. Согласитесь, это не может не радовать.

А еще, после того, как текст был опубликован, родной брат одной из героинь написал мне, что из интервью узнал о путешествии сестры гораздо больше, чем от самой сестры.

Значит, как минимум для одного человека моя работа оказалась полезной. Круто!":

Еще один отличный материал от Кати также о путешествиях:

"Да, это не социально значимый текст, наполненной моралью и рефлексией. Для кого-то он и вовсе покажется бесполезным, скучным и глупым.

Но, пожалуй, именно в таких подборках можно найти самую крупную частичку меня, ибо больше всего на свете я люблю составлять гайды.