Волшебная палочка-выручалочка команды. Мама в декретном отпуске, которая помогает разгрести текучку переводами и умудряется написать свое. Творческая жилка команды уже полных три года.
Катя гордится текстами о путешествиях и людях, которые живут далеко от нас. И совсем иначе. Как, например, амиши, выбравшие 18-й век:
Катя также стала автором материала о Камчатке, признавшись, что этот текст для нее стал особенно важным в этом году.
"Во-первых, не имея на данный момент возможности путешествовать далеко и надолго, благодаря интервью мне удалось мысленно побывать в столь отдаленных краях и в полной мере погрузиться в атмосферу тех мест, "откуда никто не возвращается прежним".
Во-вторых, пополнился мой список отчаянных знакомых. Согласитесь, это не может не радовать.
А еще, после того, как текст был опубликован, родной брат одной из героинь написал мне, что из интервью узнал о путешествии сестры гораздо больше, чем от самой сестры.
Значит, как минимум для одного человека моя работа оказалась полезной. Круто!":
Еще один отличный материал от Кати также о путешествиях:
"Да, это не социально значимый текст, наполненной моралью и рефлексией. Для кого-то он и вовсе покажется бесполезным, скучным и глупым.
Но, пожалуй, именно в таких подборках можно найти самую крупную частичку меня, ибо больше всего на свете я люблю составлять гайды.
И, без лишней скромности хочу отметить, у меня это отлично получается. По крайней мере, так говорят близкие. А еще я умею развенчивать мифы и рушить стереотипы о городах. Здесь именно так и получилось. Убедитесь сами", - говорит Катя.