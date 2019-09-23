Если вам когда-нибудь нужно будет описать портрет среднестатистической трусихи - можете смело вспомнить мою фотографию. Меня укачивает на детских качелях, бросает в дрожь от мысли о предстоящем перелете, а во время поездок по серпантинам стран Средиземноморья начинаются панические атаки. С неловким чувством зависти я тайно восхищаюсь отчаянными людьми, которые с легкостью прыгают с парашютом, покоряют горные вершины и ныряют с аквалангом изучать подводную фауну. В принципе, если вы способны легко перенести десятичасовой перелет через океан - вы уже мой герой!

Но сегодня речь пойдет не обо мне, и уж точно не о страхах, а, скорее, наоборот, о рискованности, решительности и, лично для меня - смелости. Как ни странно, но в моем окружении данными качествами обладают преимущественно женщины.

Две девушки из Латвии - Кира и Алина - в составе туристических групп отправились в путешествие по Камчатке (для справки - девушки ездили не вместе) - край, откуда никто не возвращается прежним.

Для одной эта поездка стала реализовавшейся мечтой, для другой - еще одной покоренной точкой нашей планеты.

Они ответили на 10 банальных и очень практических вопросов, которые помогут вам организовать поездку, в которую вы вряд ли поедете. Хотя...

ФОТО: Из личного архива Киры и Алины

Почему Камчатка?

Алина: Это была моя заветная детская мечта. Еще очень давно, когда меня спрашивали про путешествия мечты, я отвечала - Камчатка, Байкал и проехать по Транссибу. А тут, после новогодних праздников, моя коллега вернулась в офис с громким заявлением, что летом летит на Камчатку. У меня расширились глаза: "В смысле, Камчатка? Это же моя мечта!".

И я отчетливо поняла, что если я сейчас не напрошусь в этот тур, то не смогу больше работать рядом с человеком, который был на Камчатке раньше меня.

Вот так я и оказалась в замечательной группе из 19 разных людей, которые жаждали 2 недели, чтобы отправиться изучать настоящую Камчатку.

ФОТО: Из личного архива Киры

Кира: Год назад у меня был первый опыт путешествия с палатками - мы проехали 7 тысяч км за 21 день, посетили где-то 10 национальных парков США. С этого все и началось.

По возвращению в Латвию я приобрела палатку, спальный мешок, и все снаряжение для треккинга.

Во время путешествия по США мы все сдружились и само собой планировали, куда бы отправиться вместе в следующий раз.

Кажется, будучи в Национальном парке Йеллоустоун, вспомнили, что гейзеры можно еще и на Камчатке посмотреть.

К тому же наш гид уже возил туда группы. В январе удалось подловить выгодные перелеты на август. И все! Оставалось только ждать 8 месяцев.

ФОТО: Из личного архива Киры

Как организовать такую поездку?

Кира: В этом случае мне очень повезло, так как есть знакомый гид, который организовывает туры в интересные места планеты.

Формат поездки может быть разным - можно ехать своим ходом (автономно), не обращаясь к туроператорам, планируя поездку самим. Однако нужно рассчитывать, что внедорожный транспорт, а именно на таком можно добраться до красот - не дешевый, поэтому хорошо, если будет группа, человек 8-10. Если есть желание пойти в поход, а опыта нет, то лучше брать проводника.

Нельзя забывать, что основные хозяева Камчатки - это медведи и при встрече с ними нужно себя правильно вести, поэтому с проводником идти не так страшно.

Погоду на Камчатке очень сложно предугадать, наш гид водил группы 6 лет и каждый раз погода была разной: то проливные дожди, то туман, то непогода на вершинах.

ФОТО: Из личного архива Алины

Алина: ​Самим на Камчатку практически не съездить (для этого нужно быть слишком отчаянным), поэтому вам обязательно надо будет найти туроператора.

Так у любого туроператора есть программы, рассчитанные на определенное количество людей и которые учитывают ваши пожелания и возможности. Кстати, очень много классных туров можно найти через Instagram.

Второй вариант, это обратиться напрямую к гидам/проводникам - они, знающие идеально местность, погодные особенности, могут накидать программу и уже по приезду будут адаптировать её под все обстоятельства.

У гидов свои машины - на которых вы будете преодолевать невероятной красоты путь, слушать истории про медведей, извержения, про жизнь камчадалов - все это очень романтично, самобытно, а главное именно эти поездки на машинах и есть та самая возможность узнать о жизни полуострова изнутри.

ФОТО: Из личного архива Алины

Что брать с собой?

Кира: Удобный рюкзак для походов, ультра легкую палатку и спальный мешок, удобную обувь для треккинга и так далее.

Алина: Когда мы собирались, то строго следовали списку, который нам предварительно выслал туроператор, ибо погодные условия на Камчатке крайне переменчивы.

Лучшим другом в этом путешествии будет куртка - главное условие, чтобы она не промокала и не продувалась. Хорошие, трекинговые ботинки, чтобы и в горы, и по вулканам, и чтобы много ходить и не бояться снега и дождя.

Два открытия этой поездки - хоба (иначе "пенка", иначе "поджопник"), по сути это "пенка" на резинке, на которой можно сидеть где угодно. Второе открытие - гамаши. Это такие чехлы на ноги (щиколотки), которые защищают от лавовой пыли, да и вообще они точно не помешают в походах.

Солнечные очки, крем от солнца, балаклава, перчатки, купальники/плавки, спальник, непромокаемые пакеты.

Ну и, конечно, все это надо складывать в рюкзаки. О чемоданах - забудьте. Это не то место, куда нужно ехать с чемоданами.

ФОТО: Из личного архива Киры

А денег сколько брать?

Алина: Чем больше компания, тем меньше общая сумма поездки. Но, конечно, нужно понимать, что большие компании подходят не всем, вы вряд ли сможете отсоединиться от группы, придется следовать общей программе.

У нас была очень большая группа, 19 человек, поэтому удалось уложиться в общую сумму 2 700 евро - это считая с авиабилетами, которые надо покупать очень заранее (декабрь-январь, если летите в августе).

Самым дорогостоящим развлечением была вертолетная экскурсия на юг Камчатки в заповедник, где живет наибольшее количество медведей.

Это опциональная экскурсия, но я бы абсолютно всем рекомендовала брать ее - вы побываете в местах, где никогда не ступала нога человека, где нет даже бездорожья, туда не пробраться ни пешком, ни на машине.

Вы увидите волшебные холмы как в "Властелине Колец" и, каждый раз огибая вулкан или скалу, будет казаться, что вот-вот оттуда покажется дракон из "Игры Престолов".

ФОТО: Из личного архива Алины

Кира: Нам повезло с билетами, цена перелета Москва-Петропавловск Камчатский-Москва была 22 тысячи рублей (312 евро).

На счет проживания в Петропавловске есть отели и хостели, по ценам, как везде - от 10 евро за койко-место и выше.

Свежие фрукты и овощи стоят дорого. Огурцы, помидоры примерно 4-5 евро за килограмм. Цена икры за килограмм 2500-3200 рублей (35 - 45 евро). Это я запомнила. И вкус тоже никогда не забуду!

Цены на такси - дороже, чем в Москве, но примерно такие же, как и в Риге. Дорогие внедорожники. Если будет желание уехать в горы, подальше от города и цивилизации - придется заплатить от 100 евро, в зависимости от направления.

Есть еще отдельные вертолетные экскурсии в долину гейзеров, на Курильское озеро. Цена таких экскурсий 42 тысячи рублей (595 евро).

ФОТО: Из личного архива Киры

А жить там где?

Алина: Туристические базы, санатории на горячих источниках, гостевые домики, как например, в камчатской Швейцарии - деревне Эссо. Там уникальный микроклимат, очень уютно и тепло, все дома в деревне отапливаются источниками.

Ну и главное развлечение - палатки. В палатках мы спали у вулканов, на сплаве у реки, но самая романтичная ночевка у нас была на тихоокеанском Халактырском пляже, парились в бане с видом на вулкан, выбегали окунаться в океан, а потом до утра сидели у костра.

ФОТО: Из личного архива Киры

Кира: Всегда есть вариант жить в палатке, или в берлоге с медведем. Шутка! Проблем с жильем нет, всегда можно найти варианты. Конечно же, если желаете лучшее и по лучшим ценам - бронировать заранее!

Чем заняться?

Кира: На Камчатке можно делать практически все и немного больше. Отличное место для любителей вкусно поесть - икра, рыба, гребешки, крабы. Замечательные рестораны (парочка), с отличным обслуживанием, кстати! Можно отправиться на рыбалку, на охоту, покататься на внедорожниках, квадроциклах, лошадях, на медведях (если повезет).

Для любителей походить - можно уйти в трек далеко и надолго, или недалеко и ненадолго. Короче говоря - наслаждаться красивыми видами, вкусной икрой и свежим воздухом.

Алина: На Камчатке нужно смотреть вулканы - это то, зачем сюда едет большинство. Вообще здесь около 300 вулканов, поэтому есть из чего выбрать, и это определенно главное чудо полуострова, а вместе с ними - фумаролы, лавовые поля, лавовые пещеры, где по-настоящему чувствуешь себя хоббитом.

Медведи, они тут везде - эдакое Камчатское сафари, только с мишками - уже ради этого стоит забросить все походы в зоопарк и раз в жизни слетать и посмотреть на этих дивных животных в их среде обитания.

ФОТО: Из личного архива Алины

Дикая девственная природа. Таких мест, где мало людей, почти не осталось.

Камчатка дикая, необузданная и обладает неимоверно сильной энергетикой. Сбивает с ног, заставляет переосмыслить свою жизнь, жизнь своего окружения. Природа возвращает вас на свое законное место.

Камчатка - для кого она?

Алина: Для тех, кто очень сильно устал, кто хочет чего-то совершенно нового - эмоций, видов, отсутствия людей. Всем, кто любит активный отдых - однозначно надо лететь туда. Тем, кто хочет тепла - на Камчатке его нет, более того, как таковых удобств здесь нет, ночью температура опускается ближе к 10 градусам, очень высокая влажность, да и ощущение будто за каждым кустом притаился бурый. Но вряд ли отпуск в Черногории подарит такие же эмоции как отпуск на Камчатке.

В общем-то всем, кто хочет немного познать себя и вернуться к корням. Почувствовать природу. Увидеть млечный путь над сопками - вам на Камчатку.

ФОТО: Из личного архива Киры

Кира: Всем советую! Камчатка - не только отличное место для любителе активного отдыха, но и неплохое место для любителей пролежать весь свой отпуск у бассейна с бокалом шампанского и бутербродом с икрой, а так же с чудесным видом на вулканы.

Здесь много горячих источников - реки, озера, бассейны и целые SPA-комплексы с горячей термальной водой.

Камчатка: ожидания vs реальность?

Кира: Думала, что буду икру килограммами целыми днями есть. Нет, ребята, это невозможно! Не лезет!

С трудом 300 г можно осилить за раз. А вообще, я научилась ездить в новые места без каких-либо ожиданий, чтобы не было потом разочарований.

Алина: Я знала, что будет круто, знала, что еду с классной компанией, но чтобы Камчатка с ее природой, оторванностью, диджитал детоксом, так перезапустит систему ценностей и восприятия, я уж точно этого не ожидала. Даже сомневалась, что делать там две недели - на самом деле меньше двух недель там делать нечего, так как расстояния очень большие и один переезд на Толбачик занимает 12 часов в одну сторону. Поэтому запаситесь временем и езжайте туда на две недели точно.

ФОТО: Из личного архива Алины

Самое сильное впечатление от Камчатки?

Кира: Сильное впечатление было, когда во время нашего похода с палатками по долине вулканов, мы увидели вдали медведя. Хорошо, что медведи слеповаты, и ветер дул не в его сторону. Это нас успокоило. Но когда этот медведь, по неясной причине вдруг побежал галопом, и было не важно, что не в нашу сторону, наш темп ходьбы стал таким, как у кенийцев во время Олимпийских игр.

Это была первая встреча с медведем, в последующие разы уже их не боялись и ели вместе ягоды на одной поляне.

Алина: Свобода, которую дарят эмоции и энергия там. Я живу в Москве, работаю в огромной корпорации - каждый день расписан по встречам и важным дедлайнам. Я на полгода вперед знаю свои отпуска, встречи с семьей и друзьями. Мне нравится этот ритм жизни. Но в погоне за, возможно, чем-то эфемерным и в желании становиться умнее и лучше, лично я забыла о чем-то более важном, вечном, что было до и будет после меня.

Меня будто взяли и поставили на своё место и что самое чудесное, мне это понравилось. Я как будто посмотрела со стороны на себя, на общество, на наши ценности. Я очень ценю этот опыт, поэтому безумно благодарна, что все так случилось. Жизнь будто разделилась на до и после.

Никто не возвращается оттуда прежним. Поэтому можно сказать, что путешествие на Камчатку - это путешествие к себе. А значит уже только ради этого туда стоит лететь.

ФОТО: Из личного архива Киры

Три вещи, которые обязательно нужно сделать на Камчатке?

Алина: Во-первых, выйти на катере в Тихий Океан, чтобы увидеть китов, касаток, морских котиков, сивучей и ловить рыбу нон-стоп. А после переночевать в палатке на берегу океана возле серф-лагеря, общаясь под звездным небом с местными серферами.

Во-вторых, доехать до Толбачика - извержение 1975-76 года, входит в шесть самых крупных трещинных извержений в истории человечества, а если подумать что это происходило всего чуть больше 40 лет назад, то поверить в это вдвойне сложно, а также обязательно посмотреть на лавовые реки совсем недавнего извержения 2013 года.

ФОТО: Из личного архива Алины

Ну, и в-третьих, отправиться на вертолетную экскурсию на юг Камчатки. Поверьте, вас ждет незабываемый опыт и воспоминания на всю оставшуюся жизнь. Не скупитесь на этот пункт программы, поверьте, это именно то, зачем вы сюда приехали.

Кира: Выехать за пределы города Петропавловск-Камчатский. Не полениться и сделать восхождение на вулкан. Хоть какой-нибудь. По мере своих возможностей. Увидеть медведя в своей среде обитания и не умереть от страха.

Три совета будущим путешественникам:

Кира: Совета будет два: во-первых, обязательно сходить в поход, хотя бы на три дня. Потому что до самых красивых мест транспорт не доходит.

Как шутил один из наших: "Вот, знаешь цену этой фотографии? Это восемь часов перелета из Москвы в Петропавловск, восемь часов трясучки в междугороднем автобусе, пять часов на внедорожнике и три дня похода!

А во-вторых, возьмите с собой больше денег, ведь вам непременно захочется увезти с собой икры.

Алина:

1) Будьте осторожны, медведи везде!

2) Будьте осторожны, медведи везде!

3) Будьте осторожны, медведи везде!

ФОТО: Из личного архива Алины

Ну а если серьезно, не бояться ничего, не бояться медведей, холода и палаток, не жалеть денег. В мире не так много таких удаленных и красивых краев.