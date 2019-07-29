Без фейсбука, интернета и даже электричества: как живут американцы, выбравшие 18 век

История амишей начинается примерно в конце 17 века, когда некий проповедник Якоб Амман из Эльзаса (Франция) учредил собственную церковь. Она не просто следовала законам Писания, а очень ревностно их придерживалась, толкуя Библию буквально.

Вскоре поклонники строгого учения расселились по всей Швейцарии и Эльзасу, ведя мирную тихую жизнь фермеров, пока к власти не пришел Людовик XIV, который изгнал их за океан – в Америку.

ФОТО: Flickr/Rebecca Lee

Если верить Википедии, на сегодняшний день большинство амманитов осело в США и на севере Канады. Самая большая община живет в Пенсильвании - 51 000 человек (по данным за 2018 год).

Учитывая, что представители данного течения не пользуются благами цивилизации, в связи с чем, проживающие в разных регионах Америки общины не имеют возможности связи друг с другом, с течением времени каждая из них обзавелась своими традициями и укладом жизни. Однако большинство правил жизни этих людей основываются на одних и тех же законах.

Запрет на цивилизацию

В целях борьбы с искушениями амиши считают необходимым вести самую простую и безудержно трудовую жизнь в условиях максимально лишенных соблазнов цивилизации. Почти все они занимаются сельским хозяйством и фермерством.

Живут в домах, построенных собственными руками. Телевидение, телефоны, кино, компьютеры - под строгим запретом. Их одежда не отличается от одеяний предков, которую те носили более 300 лет назад.

ФОТО: Flickr/Ajo Paul

Занимайся хозяйством, а не войной

Как многие могли догадаться - амиши практически не платят налоги, за исключением тех, кто занимается торговлей. Живя в общине, они стремятся подчиняться скорее ее законам, чем государственным.

Что бы ни понадобилось амишу (от постройки нового дома до ухода за престарелыми родственниками), "свои" всегда помогут.

Во-вторых, они категорически против насилия, а соответственно - и военной службы. Более того, мужчинам даже запрещено носить усы, так как такое "украшение" на лице считается отсылкой к милитаризму.

Ну и, в-третьих, в паспортах этих людей нет фотографий, да и паспортов у большинства нет, что абсолютно никого не смущает: большая часть из них все равно не покидают пределы страны.

"В 10 заповедях запрещается делать свои изображения. Некоторые не понимают, что это значит. Я думаю так: сфотографируешься, посмотришь на себя и скажешь: "Ах! Какая я красивая". А потом тебе захочется стать еще красивее. У пожилых людей какие-то свои причины", - рассказывает женщина из общины в интервью для французского документального фильма "Амиши. Долина утопии".

ФОТО: AFP / Scanpix

Чужой среди чужих

Вопреки всем доводам о строгости обычаев, в отличие от представителей многих религиозных конфессий, амиши не крестят своих детей, предоставляя молодому поколению самостоятельно выбрать свой жизненный путь.