Без фейсбука, интернета и даже электричества: как живут американцы, выбравшие 18 век

Даже если вы никогда не были в Нью-Йорке, нарисовать его образ в голове не составит труда и не займет много времени: небоскребы, гул машин, тысячи рекламных вывесок и толпы людей в офисных костюмах. Верится с трудом, что всего в нескольких часах езды от мировой столицы есть совершенно иной мир, живущий по своим правилам и законам. У амишей нет электричества, телефонов, компьютеров, интернета и других достижений цивилизации. Вместо автомобилей - лошади, вместо социальных сетей - жизнь в общине, вместо просмотра сериалов - тяжелый сельский труд.
История амишей начинается примерно в конце 17 века, когда некий проповедник Якоб Амман из Эльзаса (Франция) учредил собственную церковь. Она не просто следовала законам Писания, а очень ревностно их придерживалась, толкуя Библию буквально.
Вскоре поклонники строгого учения расселились по всей Швейцарии и Эльзасу, ведя мирную тихую жизнь фермеров, пока к власти не пришел Людовик XIV, который изгнал их за океан – в Америку.
Если верить Википедии, на сегодняшний день большинство амманитов осело в США и на севере Канады. Самая большая община живет в Пенсильвании - 51 000 человек (по данным за 2018 год).
Учитывая, что представители данного течения не пользуются благами цивилизации, в связи с чем, проживающие в разных регионах Америки общины не имеют возможности связи друг с другом, с течением времени каждая из них обзавелась своими традициями и укладом жизни. Однако большинство правил жизни этих людей основываются на одних и тех же законах.
Запрет на цивилизацию
В целях борьбы с искушениями амиши считают необходимым вести самую простую и безудержно трудовую жизнь в условиях максимально лишенных соблазнов цивилизации. Почти все они занимаются сельским хозяйством и фермерством.
Живут в домах, построенных собственными руками. Телевидение, телефоны, кино, компьютеры - под строгим запретом. Их одежда не отличается от одеяний предков, которую те носили более 300 лет назад.
Занимайся хозяйством, а не войной
Как многие могли догадаться - амиши практически не платят налоги, за исключением тех, кто занимается торговлей. Живя в общине, они стремятся подчиняться скорее ее законам, чем государственным.
Что бы ни понадобилось амишу (от постройки нового дома до ухода за престарелыми родственниками), "свои" всегда помогут.
Во-вторых, они категорически против насилия, а соответственно - и военной службы. Более того, мужчинам даже запрещено носить усы, так как такое "украшение" на лице считается отсылкой к милитаризму.
Ну и, в-третьих, в паспортах этих людей нет фотографий, да и паспортов у большинства нет, что абсолютно никого не смущает: большая часть из них все равно не покидают пределы страны.
"В 10 заповедях запрещается делать свои изображения. Некоторые не понимают, что это значит. Я думаю так: сфотографируешься, посмотришь на себя и скажешь: "Ах! Какая я красивая". А потом тебе захочется стать еще красивее. У пожилых людей какие-то свои причины", - рассказывает женщина из общины в интервью для французского документального фильма "Амиши. Долина утопии".
Чужой среди чужих
Вопреки всем доводам о строгости обычаев, в отличие от представителей многих религиозных конфессий, амиши не крестят своих детей, предоставляя молодому поколению самостоятельно выбрать свой жизненный путь.
По достижению сознательного возраста подростку дается период, который он может прожить как среднестатистический американец. После этого ему необходимо принять решение: вернуться в общину и навсегда остаться амишем или покинуть родные края и никогда не возвращаться.
Статистика показывает, что большинство подростков выбирают первый вариант. В основном это связано с тем, что из-за строгого и своеобразного воспитания им сложно социализироваться и найти общий язык с обычными сверстниками.
Именно поэтому на протяжении многих поколений амиши вступают в брак только с единоверцами, в результате чего создали генетически закрытую популяцию. Амиши не признают ни контрацепцию, ни аборты, а в семьях всегда много детей - до семи и больше.
Поэтому численность общины довольно быстро растет: при высокой рождаемости в общине очень низкая младенческая смертность. Сами амиши объясняют подобный феномен близостью к природе и здоровым образом жизни.
Made by "амиш"
Сегодня многие амиши готовы хотя бы иногда отступать от жестких правил общины: общаются с туристами, фотографируются, снимаются в документальном кино, дают интервью.
К слову, в 2012 году на канале TLC вышло американское реалити-шоу Breaking Amish: Brave New World, в котором приняли участие несколько молодых парней и девушек из общины. Тысячи американцев у своих экранов наблюдали, как амиши познают прелести 21 столетия в огромном мегаполисе.
Более того, во времена настоящего бума на экологически чистые продукты, сегодня пометка "амиш" - это настоящая "маркетинговая машина".
Мед, молоко, масло, сыры, кукуруза и мясо с амишских ферм стали цениться невероятно высоко, ведь эти ребята не используют ни химических удобрений, ни пестицидов, ни сельскохозяйственной техники.
Сегодня товары с пометкой "амиш" продаются в престижных районах Нью-Йорка и на Манхэттене.
Другими фирменными товарами амишей являются деревянная мебель и лоскутные изделия. Отсутствие телевизоров и интернета способствуют разного рода рукоделию, поэтому мужчины часто занимаются изготовлением столов, комодов и стульев, а женщины лоскутных одеял и ковров.
Один такой товар может стоить тысячу, а то и полторы тысячи долларов.
Мирные и дружелюбные. Так в чем проблема?
Как уже было сказано выше, численность общины довольно быстро растет. По оценкам демографов к 2026 году число амишей достигнет полумиллиона. Как вы понимаете, цифры весьма значительные, особенно на фоне демографической стабилизации в одних странах и падения рождаемости в других.
И все бы ничего, да только представители течения вообще не служат государству.
На данный момент правительство достаточно лояльно и толерантно относится к правилам и образу жизни представителей общин.
Так, например, несмотря на то, что у большинства амишей нет ни водительских прав, ни медицинской страховки, ни даже паспортов, долгое время, в виде огромного исключения, через таможню их пропускали по записке, поданной от старейшины церкви амишей, написанной от руки. В 2001 году такую возможность у них отобрали и теперь амиши должны либо нарушать свои принципы, либо никогда не покидать страну.
Иными словами, государство может в любой момент изменить своё отношение к ним, и амиши окажутся в безвыходной ситуации. Всего за 20-30 лет они могут полностью потерять свою самобытность и раствориться в обществе среднестатистических американцев.