Коктейль "Секс в цеху", рейвы и дэнс батлы: Минск, о котором вы не знали

Русский TVNET подготовил оригинальный гид по столице Беларуси, который докажет вам, что Минск - это не только сталинский ампир, советская символика, библиотека и драники на каждом углу. Минск - это творческие кварталы, модные бары, аутентичные кафе и грандиозные вечеринки.

Улица Октябрьская

Улица Октябрьская - это то место, которое навсегда может изменить представление о Минске и белорусах в целом.

Самая пульсирующая артерия на карте города, прошедшая за сто лет путь от индустриальной окраины до самой креативной и тусовочной улицы страны.

Когда-то здесь были дрожжевой, кожевенный, станкостроительный и спиртовой заводы, и многие из них работают и на сегодняшний день (искать дорогу можно по запаху дрожжей - не заблудитесь!).

А вот опустевшие здания с 2010-х годов активно начал занимать креативный класс города: теперь тут многочисленные кафе, пабы, бары, галереи современного искусства, офисы рекламных агентств, редакций и IT-компаний.

Здесь же находится йога-студия и спортзал "Моби Дик", к основанию которого приложили руку участники известной белорусской панк-рок-группы Brutto.

Кстати, здесь любит снимать клипы и давать концерты известный белорусский певец Макс Корж. Один из таких примеров - видео на песню "Оптимист".

Буфет универсама "Центральный"

Уникальное место, в которое рекомендуется зайти не столько за едой, сколько за атмосферой, для погружения в прошлое.

Здесь не очень приветливые, суровые минские дамы продают настоящие, как из детства, пирожные.

Здесь за одним столом, вместе обедают студенты, панки, бездомные, художники и чиновники. Вся прелесть этого заведения в том, что его не стилизовали под кафе времен СССР - именно таким буфет остается уже последние лет сорок.

Обрати внимание на разрисованные вручную панно на стенах - настоящий шедевр.

OK16