Коктейль "Секс в цеху", рейвы и дэнс батлы: Минск, о котором вы не знали
Сезон отпусков наступает на пятки, а желания отправиться куда-нибудь за новыми впечатлениями увеличивается в геометрической прогрессии. Далеко ехать совсем не обязательно - соседние страны богаты на сюрпризы.
Русский TVNET подготовил оригинальный гид по столице Беларуси, который докажет вам, что Минск - это не только сталинский ампир, советская символика, библиотека и драники на каждом углу. Минск - это творческие кварталы, модные бары, аутентичные кафе и грандиозные вечеринки.
Улица Октябрьская
Улица Октябрьская - это то место, которое навсегда может изменить представление о Минске и белорусах в целом.
Самая пульсирующая артерия на карте города, прошедшая за сто лет путь от индустриальной окраины до самой креативной и тусовочной улицы страны.
Когда-то здесь были дрожжевой, кожевенный, станкостроительный и спиртовой заводы, и многие из них работают и на сегодняшний день (искать дорогу можно по запаху дрожжей - не заблудитесь!).
А вот опустевшие здания с 2010-х годов активно начал занимать креативный класс города: теперь тут многочисленные кафе, пабы, бары, галереи современного искусства, офисы рекламных агентств, редакций и IT-компаний.
Здесь же находится йога-студия и спортзал "Моби Дик", к основанию которого приложили руку участники известной белорусской панк-рок-группы Brutto.
Кстати, здесь любит снимать клипы и давать концерты известный белорусский певец Макс Корж. Один из таких примеров - видео на песню "Оптимист".
Буфет универсама "Центральный"
Уникальное место, в которое рекомендуется зайти не столько за едой, сколько за атмосферой, для погружения в прошлое.
Здесь не очень приветливые, суровые минские дамы продают настоящие, как из детства, пирожные.
Здесь за одним столом, вместе обедают студенты, панки, бездомные, художники и чиновники. Вся прелесть этого заведения в том, что его не стилизовали под кафе времен СССР - именно таким буфет остается уже последние лет сорок.
Обрати внимание на разрисованные вручную панно на стенах - настоящий шедевр.
OK16
1500 квадратных метров культурного пространства. Здесь ставят спектакли, проводят перформансы, организовывают выставки и устраивают грандиозные вечеринки, рейвы и дэнс-батлы.
Если будешь в городе - обязательно ознакомься с афишей происходящего, непременно найдешь что-нибудь по своему вкусу.
В обратном случае, сюда можно просто наведаться в бар и выпить коктейль "Секс в цеху" или "Садовое товарищество".
Музей Азгура
Бывшая мастерская одного из самых знаменитых скульпторов на постсоветском пространстве, а ныне – музей его же имени. Целых 425 скульптур героических войнов, писателей и тоталитарных лидеров.
Музей причудливый и крайне атмосферный - такого количества бюстов Ленина и Сталина в одном месте, вы вряд ли найдете где-нибудь еще.
Здесь проводятся также и концерты живой музыки, а летом кинопоказы под открытым небом - следи за афишей!
Кстати, именно здесь снимали сцены рейвов в фильме "Хрусталь" Дарьи Жук, который Беларусь впервые за 20 лет выдвинула на "Оскар".
Стендап
Здесь мы не будем рекомендовать конкретное место, ведь выступления стендаперов и мероприятия в режиме "открытый микрофон" проводят многие бары Минска.
Здесь действительная очень сильная школа этого направления, об этом свидетельствует такое большое количество комиков из Беларуси на юмористических шоу канала ТНТ.
Не послушать в живую местных юмористов будет огромным упущением, тем более цены за входной билет обычно очень демократичные.
Галерея современного искусства "Ў"
Если хочешь понять, чем дышат белорусский творческий класс - тебе однозначно сюда. Помимо постоянных экспозиций, тут проводят лекции, дискуссии, перформансы и т.д. Еще у новой "Ў" очень приятный внутренний дворик – просто must visit.