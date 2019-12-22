Двигатель прогресса. Задает темп, показывает путь. При этом практически всегда недовольна, но верит в людей. В команде неполных два года, за которые стала заместителем главного редактора, оставаясь при этом новостником "на линии фронта".

Эрика очень любит вести текстовые трансляции с выборов, акций протеста и национальных праздников Латвии. И все систематизировать.

Она патриот своей страны, любит все о людях и достижениях Латвии. Любит кино латвийских режиссеров. И хочет, чтобы его смотрели все! Именно о таком кино с одним из талантливейших режиссеров Латвии она и поговорила:

Эрика избегает тем о животных и криминальные истории тоже не любит. Но еще больше Эрика не любит несправедливость. Когда ни в чем неповинных людей обливают грязью, когда пострадавших заставляют молчать. Мимо таких историй Эрика пройти не может. Именно поэтому она стала автором материала о волонтере Ирине Власенко, которую обвинили в "ненависти к животным", а также о спортсменке из России, сломавшей на соревнованиях в Риге позвоночник.

Это кажется дикостью, но девушку заставляли молчать. TVNET первым поднял эту историю.

Личная цель Эрики - чаще и больше освещать такие темы.