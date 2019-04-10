"Это я ненавижу животных? Мы же как в каменном веке!" Волонтер со стажем о беспределе в стране

Абсурдная ситуация - Ирина Власенко более 20 лет самозабвенно спасает брошенных животных в курортной Юрмале и не только, потому что не может пройти мимо человеческой жестокости и безответственности, а в ответ ее называют "богатой женщиной, которая ненавидит котов, и платит, чтобы их отлавливали".
Мы не могли пройти мимо такого невежества и решили разобраться не только с прогремевшим на все Каугири конфликтом между добровольцами, спасавшими потерявшегося кота, и якобы его "хозяйкой", но и с ситуацией в целом -
почему у нас на улицах так много бездомных животных, и как прекратить это безобразие в стране.
Человек с огромным сердцем - Ирина Власенко
Если коротко, Ирина - неравнодушная женщина, которая практически всю свою жизнь добровольно помогает бездомным животным.
Все началось с того, что 20 лет назад к их дому в Юрмале подкинули кошку с тремя котятами. Тогда они всех выходили, кого-то раздали, кого-то себе оставили, а потом оказалось, что Дзинтари - район дачников - люди приезжают на лето, а на зиму своих котов кидают. Так коты со всей округи шли к Ирине, где уже обитали другие коты.
Теперь по факту уже очень много лет у Ирины постоянно живет 15 - 17 котов. Первые 15 лет Ирина занималась тем, что было в округе - стерилизовала котов, лечила, искала им дом и так далее. А три года назад она побывала в местном приюте в Слоке. Увиденное там перевернуло ее сознание:
"Я не ожидала, что в Юрмале, в таком богатом городе, такой, мягко говоря, нуждающийся в помощи приют".
После увиденного она предложила приюту свою помощь, которую изначально руководство восприняло очень скептически - мол, "каждый год кто-то приезжает, а потом пропадает, мы никому не верим уже".
Сначала Ирина ездила туда одна, потом взяла с собой подругу, потом поняла, что и вдвоем не справиться и помогать необходимо не только кормами, но и физически - поухаживать, выгулять итд. Именно в тот момент Ирина написала свой первый пост в социальной сети Facebook с просьбой о помощи:
"И знаете, так много людей откликнулось, приехало человек 50 - в приюте были в шоке, никогда столько народу не видели".
Это было 30 октября 2016 года. В тот день отозвавшиеся вычистили приют, отремонтировали все, много корма привезли, и с тех пор сформировалась команда - 15 - 20 человек активных волонтеров, которые все выходные, праздники и свое свободное время посвящают помощи Slokas dzīvnieku patversme.
Подчеркнем, что Slokas dzīvnieku patversme - один из уникальных приютов, который всеми силами содержит животных годами, несмотря на то, что по закону срок содержания бездомного животного в приюте определен в 14 дней, по истечению которых приют имеет право его усыпить.
"Изначально мы были просто группой в Facebook, но это стало нарастать как ком - начинаешь помогать приюту, к тебе обращаются люди, которые живут в Юрмале, которые живут в Риге, потому что знают, что ты помогаешь.
Мы ведь забирали домой и выкармливали маленьких, забирали стареньких, которые не могут в приюте, искали дом, и так люди поняли, что к нам можно обращаться за помощью, и это стало массовым.
Тогда мы поняли, что нам самим не справиться, что корма и ветеринарные услуги стоят дорого, и, чтобы просить пожертвования, должен быть специальный статус. Поэтому мы зарегистрировали общество Dzīvnieku palīdzības dienests, это было в марте 2017 года.
За два года волонтеры Dzīvnieku palīdzības dienests нашли дом более чем 700 котам и 300 собакам.
"Приют никогда не видел такого оборота животных. Девочки фотографировали, писали истории в социальных сетях, везли всех домой - мы серьезно этим занимаемся, и люди видят это, конечно, и очень помогают", - рассказала Ирина.
Почему она вынуждена спасать животных
"Моя точка зрения, почему столько животных в приюте - только потому, что хозяева очень безответственно относятся к своим животным, не стерилизуют, выкидывают их. Всем кажется, ой, моя кошечка родит, я раздам этих котяток, всем найду прекрасные руки, и так каждый год.
Кошечка рожает два, три раза в год, котяток раздают. Что потом с этими котятками - никто не знает. Но больше половины из этих котяток оказывается просто на улице.
Мы живем как в каменном веке. Зачем такая перепродукция этих котов и собак - нет столько рук уже в Латвии, сколько у нас животных", - признает Ирина.
"За три года в приюте я насмотрелась такого, что у меня поменялось представление о людях. Кот перегрыз провод - в приют, поцарапал обои - в приют, игрался с ребенком и поцарапал - в приют. Это еще хорошо, если в приют. А сколько по тем же причинам выкидывают на улицу и нестерильных. И вот и получается, что они в подвалах плодятся, и это обрастает как снежный ком.
А начинаешь говорить о стерилизации, начинаются такие глупости - характер поменяется, перестанут ловить мышей, какой-то каменный век", - рассказывает Ирина.
По закону, в Латвии нестерильный кот не должен находиться вне дома, но на деле никто это не контролирует. В этом вся проблема - закон есть, в нем все прописано, но он не работает. В Латвии нет штрафа за несоблюдение закона, в отличие от других стран ЕС, где это может обойтись владельцу кота в сотни евро.
На стерилизацию котов самоуправления выделяют деньги, но это капля в море, поэтому волонтерам приходится самим за свои деньги ловить котов и стерилизовать, обрисовывает ситуацию Ирина.
Алгоритм действий очень простой - для уличного кота действует программа "Поймай, стерилизуй и отпусти", то есть бездомных животных, которые привыкли жить на улице, вылавливают специальные люди, везут в клиники, стерилизуют и отвозят потом назад.
27 февраля. Каугури. Безумие.
Самое время описать дикий случай из Каугури - ситуацию, в которой люди, которые на добровольных началах помогают животным найти крышу над головой, столкнулись с нездоровой реакцией жительницы города, решившей спасти бездомного котенка от приюта. Каменный век в действии.
За некоторое время до абсурдной ситуации, приключившейся 27 февраля, местные жители переживали о никому ненужном котенке - размещали его фото и видео в социальной сети Facebook, размещали их и на ss.lv - думали, он потерялся и активно искали его хозяев. Неравнодушные девушки обошли все соседние дома, спрашивали, чей кот - никто ничего не знал.
Тем временем кот бегал голодный, через дорогу, к магазину, прося еду. "Жалко было смотреть - машина ведь собьет, не уличный он", - обрисовала ситуацию Ирина.
Поэтому девушки, не найдя хозяев, позвонили в приют. Приют приезжал, но кота в тот день не нашел. Потом местные снова его видели, звонили обществу Ирины и девушки, живущие там, снова отправились искать кота. Один раз не нашли, но вот рокового 27 февраля наконец сложилось - девушки, которые видели посты об этом потеряшке, нашли и его самого.
"Они хотели поймать его и отвезти в приют, потому что иначе он под машинами погиб бы. Чтобы там ему уже искали дом", - продолжила Ирина.
Дальше все развивалось как в сюре. Пока девушки искали кота, вышла женщина, вызвалась помочь, ни слова о том, что кот ее, не сказала. Вместе нашли его.
И тут как переклинило!
"Когда девочки сказали, что в приюте кота кастрируют, при слове кастрация у женщины словно крыша поехала. Она стала выхватывать переноску, выбивать ее. Она решила спасать кота от кастрации. По итогу это был и не ее кот. Во всяком случае полиции она потом не смогла предъявить никаких документов", - поделилась Ирина.
По словам девушек, на месте конфликта были и дворовые ребята, выбежал и сосед - мужчина с ножом, ведь женщина кричала, что кот ее - по итогу свора противников у девушек переноску отобрали и кота унесли.
Из-за агрессивных действий второй стороны девушки вызвали полицию, приехали два экипажа - и муниципальная, и государственная полиция, были составлены заявления, женщина должна была предоставить документы на кота.
"Конечно, никаких документов не было. А полиции больше делать нечего, как с котами разбираться. Дело закрыли, и все. О судьбе кота никто больше не знает. Где он сейчас, история умалчивает", - подытожила Ирина.
Уже после всех событий одна из девушек написала Ирине, что эта женщина никак не успокоится - увидев ее, она выбежала из дома, стала оскорблять, угрожать ей. Девушке снова пришлось обратиться в полицию с заявлением, на этот раз об угрозах, что с ней расправиться "сын кикбоксер".
Самое неприятное, что по мотивам этих событий на одном латвийском портале вышла статья с утверждениями "Идут разговоры, что
в Юрмале объявилась богатая женщина, которая ненавидит котов и платит, чтобы их отлавливали. Якобы для стерилизации. Возможно, ходят по дворам представители какой-то секты, отлавливающие котов для ритуальных целей".
Ирина говорит, что все местные понимают, что речь идет о ней, и такие статьи обижают всех добровольцев в городе. Люди хотели спасти кота, а оказались заложниками такой жуткой истории.
"Обеспеченный, состоятельный человек - мой муж, который позволяет мне этим заниматься. Фактически, спасибо ему, потому что первые полгода мы только за счет него и содержали животных - он спонсировал корма, ветеринарные услуги. Сейчас уже нас увидели, узнали, у нас есть благотворительные проекты.
У меня живут 15 котов и 10 во временном доме. Это я так ненавижу котов? У меня живут инвалиды, с проблемами, больные котики. Они не виноваты, что они родились. Что их выкинули. У доктора не поднялась рука усыпить, и у меня не поднялась.
Мы не ненормальные кошатницы, которым лишь бы стерилизовать. Абсолютно нет. Мы нормальные, здоровые люди. В нашей команде и врачи, и учителя, и менеджеры, обеспеченные, состоявшиеся личности.
Мы не чокнутые бабушки. Мы все в возрасте от 30 до 55 - активные, социальные женщины. Просто мы не можем пройти мимо, у нас болит сердце за животных.
Пошли разговоры, что мы это делаем, чтобы заработать деньги. Это смешно. Мы все время в минусе, все время где-то в долгу в какой-то клинике.
О чем тут говорить? Перечисляется денег гораздо меньше, чем реально необходимо. Я до сих пор прошу мужа, если чувствую, что не справляемся", - откровенно прокомментировала ситуацию Ирина.
Почему стерилизация - это невредно, а наоборот
Чтобы развеять мифы о вредности стерилизации, мы обратились за комментарием к врачу - ветеринару, сотруднику Dzīvnieku veselības centrs и Petcity Евгении Остроге.
"Помимо того, что стерилизация решает проблему снижения количества бездомных котов на улицах Латвии, есть и физиологические предпосылки, почему стерилизация - это хорошо для животного.
Стерилизация котов даже рекомендуется, потому что в будущем это уберегает их от онкологических заболеваний.
Научно доказано, что нестерильные кошки в возрасте после семи-восьми лет чаще всего страдают опухолью молочной железы. Если смотреть статистически, у котов в большинстве случаев - это также злокачественная опухоль, онкология.
Когда кота стерилизуют, удаляются яичники и матка - таким образом мы уберегаем животное от такой проблемы.
Вторая проблема - это заболевания матки. Чем чаще кошка рожает, тем более неэластичной становится матка, за счет этого она не чистится после течки, шейка матки закрывается, в матке начинают скапливаться жидкости, что может привести к гнойному воспалению. Точно также появляются кисты, новообразрвания, опять-таки онкология - всего этого можно избежать, если животное стерилизовано.
Касательно мифов о том, что после стерилизации животные меняют характер, становятся ленивыми, не ловят мышек, в ответ мне хочется спросить людей, много ли они видели на улицах жирных, ленивых котов?
Это факт, что у животных может меняться скорость обмена веществ, она замедляется после стерилизации, поэтому очень важный аспект - это диета и физические нагрузки. Если мы подбираем диету и максимально приближаем условия к тому, как животные должны жить - эти проблемы решаются сами собой.
Уличные же коты проводят очень много времени в движении, поэтому в их случае вообще неуместно говорить об ожирении".
Dzīvnieku veselības centrs и Petcity
Борьба за права животных
Ирина признает, что беда в Латвии в том, что в стране не работают законы.
"Если бы в Латвии работали законы о защите животных, такого безобразия бы не было. Возьмите любую страну Евросоюза - там эти законы работают, штрафы просто драконовские, тысячи евро, если ты выкинул животное и сосед на тебя написал заявление. Полиция принимает его, работает с ним и штрафует. У нас этого нет. Поэтому у нас такая катастрофа.
Мы можем стерилизовать и стерилизовать, но это будет бесконечно, пока у нас будет бесконтрольная торговля на ss.lv.
Да, на улице не могут гулять нестирильные коты, и то это никто не контролирует. А дома как? Нельзя, конечно, совсем запретить размножение, но результат бесконтрольного размножения таков, что на данный момент в стране идет перепродукция животных. Должен же быть какой-то контроль, люди должны состоять в клубах, должны быть какие-то курсы.
А что сейчас? Сейчас есть законы, за которыми никто не следит. Полиция не успевает, ПВС не успевает, и мы имеем то, что имеем.
Нигде нет такого безобразия - ни в Литве, ни в Эстонии, ни в Польше, про Германию и дальше я молчу. Такое безобразие только у нас, и по безобразию мы ближе к Беларуси и России, несмотря на то, что мы столько лет в Европе", - признает Ирина.
По ее мнению одно из решений, как минимум, ужесточить наказание за выкидывание животных. "Если сосед знает, что рядом выбросили животное, он звонит в полицию, и полиция реально этим занимается. Уже было бы меньше таких случаев. И, конечно, контроль за размножением", - подводит итог Ирина.
Со своей стороны добавим, что в Сейме рассматриваются поправки к закону о защите прав животных. Организация Dzīvnieku policija, в которой объединили силы 25 обществ защиты животных, старается активно принимать в этом участие, чтобы защитить тех, кто сам за себя постоять не может.
Галерея: Пикет у Сейма в защиту животных
В частности, организация предлагает пять конкретных предложений, как прекратить беспредел в Латвии:
- Конфисковать животное у людей, которые были наказаны за жестокое обращение с животным. Правонарушитель также должен оплатить все расходы на содержание животного в приюте.
- Ввести строгий контроль за заводчиками животных, чтобы они вышли из безналоговой зоны.
- Ввести повышенную пошлину за содержание нестерилизованного животного и запретить продавать нерегистрированных собак.
- Разработать порядок стерилизации бездомных котов.
- Продлить срок содержания бездомного животного в приюте до 30 дней вместо нынешних 14.
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