"Это я ненавижу животных? Мы же как в каменном веке!" Волонтер со стажем о беспределе в стране

Ирина говорит, что все местные понимают, что речь идет о ней, и такие статьи обижают всех добровольцев в городе. Люди хотели спасти кота, а оказались заложниками такой жуткой истории.

"Обеспеченный, состоятельный человек - мой муж, который позволяет мне этим заниматься. Фактически, спасибо ему, потому что первые полгода мы только за счет него и содержали животных - он спонсировал корма, ветеринарные услуги. Сейчас уже нас увидели, узнали, у нас есть благотворительные проекты.

У меня живут 15 котов и 10 во временном доме. Это я так ненавижу котов? У меня живут инвалиды, с проблемами, больные котики. Они не виноваты, что они родились. Что их выкинули. У доктора не поднялась рука усыпить, и у меня не поднялась.

Мы не ненормальные кошатницы, которым лишь бы стерилизовать. Абсолютно нет. Мы нормальные, здоровые люди. В нашей команде и врачи, и учителя, и менеджеры, обеспеченные, состоявшиеся личности.

Мы не чокнутые бабушки. Мы все в возрасте от 30 до 55 - активные, социальные женщины. Просто мы не можем пройти мимо, у нас болит сердце за животных.

Пошли разговоры, что мы это делаем, чтобы заработать деньги. Это смешно. Мы все время в минусе, все время где-то в долгу в какой-то клинике.

О чем тут говорить? Перечисляется денег гораздо меньше, чем реально необходимо. Я до сих пор прошу мужа, если чувствую, что не справляемся", - откровенно прокомментировала ситуацию Ирина.

Почему стерилизация - это невредно, а наоборот

Чтобы развеять мифы о вредности стерилизации, мы обратились за комментарием к врачу - ветеринару, сотруднику Dzīvnieku veselības centrs и Petcity Евгении Остроге.

"Помимо того, что стерилизация решает проблему снижения количества бездомных котов на улицах Латвии, есть и физиологические предпосылки, почему стерилизация - это хорошо для животного.

Стерилизация котов даже рекомендуется, потому что в будущем это уберегает их от онкологических заболеваний.

Научно доказано, что нестерильные кошки в возрасте после семи-восьми лет чаще всего страдают опухолью молочной железы. Если смотреть статистически, у котов в большинстве случаев - это также злокачественная опухоль, онкология.

Когда кота стерилизуют, удаляются яичники и матка - таким образом мы уберегаем животное от такой проблемы.

Вторая проблема - это заболевания матки. Чем чаще кошка рожает, тем более неэластичной становится матка, за счет этого она не чистится после течки, шейка матки закрывается, в матке начинают скапливаться жидкости, что может привести к гнойному воспалению. Точно также появляются кисты, новообразрвания, опять-таки онкология - всего этого можно избежать, если животное стерилизовано.

Касательно мифов о том, что после стерилизации животные меняют характер, становятся ленивыми, не ловят мышек, в ответ мне хочется спросить людей, много ли они видели на улицах жирных, ленивых котов?

Это факт, что у животных может меняться скорость обмена веществ, она замедляется после стерилизации, поэтому очень важный аспект - это диета и физические нагрузки. Если мы подбираем диету и максимально приближаем условия к тому, как животные должны жить - эти проблемы решаются сами собой.

Уличные же коты проводят очень много времени в движении, поэтому в их случае вообще неуместно говорить об ожирении".

Евгения ОстрогаDzīvnieku veselības centrs и Petcity