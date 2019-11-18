Юрис Курсиетис - режиссер, который в Каннах представил картину о болевых точках Латвии

"Да, бабуля, работа есть, все хорошо", - отвечает Олег на телефонный звонок из дома. Он - негражданин, который из-за долгов в Латвии уехал на заработки в Бельгию. Одно маленькое предательство коллеги, и поиски выхода из ситуации все больше заводят его в тупик.

Oļegs ("Олег") - очень реалистичное кино, которое давит на болевые точки современной Латвии.

В беседе с режиссером картины Юрисом Курсиетисом мы попытались осмыслить, почему кино о нас, добившееся успеха на фестивалях за рубежом и получившее главную премию Латвии, не стало массовым для зрителя.

Надо признать, несправедливо не стало.

Сюжет фильма: Олег, молодой человек, работавший мясником в Латвии, приезжает в Брюссель в поисках лучшей жизни. Его мечты о хорошей зарплате на местной мясной фабрике рушатся после нечестного поступка коллеги, а сближение с польской мафией бросает Олега в самую глубокую пропасть в его жизни. Хватит ли у него сил оттолкнуться и начать движение вверх? Фильм на русском, польском, английском и латышском языках с субтитрами на латышском и русском.

Признание фильма за рубежом и в Латвии

Начать стоит с того, что еще весной картину "Олег" показали на Каннском кинофестивале, в программе Directors’ Fortnight - и это особое событие для латвийской киноиндустрии.

В целом фильм совместного производства Латвии, Литвы, Бельгии и Франции в этом году прокатился по не одному десятку фестивалей во всем мире и даже попал в шорт-лист Европейской киноакадемии (European Film Academy, что-то вроде аналога американского "Оскара").

Для понимания, на ряду с картиной "Олег" в этом же списке фигурировали ленты Кантемира Балагова, Педро Альмодовара, Клаудио Джованнези, Агнешки Холланд и не только.

Галерея: Команда фильма "Олег" на Каннском кинофестивале

После мирового признания вполне ожидаемо картина получила и главную кинопремию Латвии - "Большого Кристапа". Всего фильм выдвигался в восьми категориях, а получил заветные статуэтки в трех - главную, как "Лучшая картина", а также за "Лучшую мужскую роль второго плана" (великолепный Давид Огродник) и за "Лучшую работу оператора" (Богумил Годфрейов).

Тут стоит пояснить - это большой шаг для маленькой Латвии - еще пять лет назад фильм, в котором почти нет латышского языка, главные роли исполняют литовец и поляк, а снимает оператор из Польши, не имел шансов стать лучшим в нашей стране.

Как вспоминает режиссер картины Юрис Курсиетис, в 2014 году у него вышел фильм Modris - актеры все были из Латвии, но творческая команда была иностранцами - оператор поляк, режиссер по монтажу - грек.

И эти люди даже не были выдвинуты на главную латвийскую премию в своих категориях, потому что аргументом было: "Ну они же не латыши".