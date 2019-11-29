"Я умираю, у меня горят ноги". На соревнованиях в Риге сорвалась спортсменка из России

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23 и 24 ноября в Риге проходил 2-й Международный чемпионат по воздушной акробатике. Вероятно, те, кто не из этой индустрии, никогда бы и не узнали о нем, если бы не вопиющий несчастный случай - трос, на котором висел снаряд, порвался. Девушка, выполнявшая в тот момент элемент, упала с высоты 7-8 метров. Будет ли она ходить, пока неясно. Кто ответит за эту халатность - вопрос открытый.
Что это за соревнования?
Чемпионат в Латвии организовала Федерация воздушной атлетики России. Согласно рекламному банеру соревнований, участие в нем принимала Россия, Польша, Латвия, Эстония, Украина и Чехия. Место действия - спортивный центр Mežaparks.
Как пояснила руководитель школы FEEL GOOD: POLEDANCE & WORKOUT и организатор Pole Emotion Яна Винокурова, которая на своей страничке polecompetition_blacklist в социальной сети Instagram разместила информацию об этом несчастном случае,
воздушная акробатика - непризнанный вид спорта, а чемпионат по акробатике - лишь громкое название.
По ее словам, в России существует несколько организаций, схожих с Федерацией воздушной атлетики России, все они борются за свое место под солнцем, живут по своим уставам и в целом напоминают что-то вроде Клубов собаководов, где есть титулы и критерии, понятные и важные "своим".
Спрос на этот вид спорта есть, индустрия развивается, для людей, занимающихся и горящих за свой рост, важно принимать участие и получать награды, титулы, признание.
Но еще раз стоит повторить - это непризнанный вид спорта. Латвия - лишь место проведения "международных соревнований".
При этом, как отмечает Яна Винокурова, непонятно, почему организаторы выбрали нашу страну, ведь у нас абсолютно не развит этот вид спорта.
Момент трагедии
Соревнования шли два дня. Первый день прошел гладко, во второй случилось страшное.
Как сообщили очевидцы, во время выступления 30-летней россиянки трос, на котором висел снаряд, порвался. Девушка, выполнявшая в тот момент элемент, упала с высоты 7-8 метров. Маты хоть и смягчили удар, но недостаточно. Девушка лежала, кричала от боли, и никто не мог ей помочь.
Все слышали душераздирающее: "Я умираю, у меня горят ноги, помогите, пожалуйста, скорее!"
Видео: Момент падения девушки (Осторожно, неприятные кадры!)
Самое ужасное, что на месте не было бригады "Скорой помощи", только медсестра. Это подтвердила и тренер упавшей девушки Елена Кустова.
Помимо этого, прозвучало мнение, что
виною стал неправильно подготовленный снаряд - то есть элементарное несоблюдение техники безопасности, вопиющая халатность со стороны организаторов.
Что стало с девушкой?
В распоряжении редакции есть ужасающее видео, на котором запечатлено, как мучается девушка в ожидании помощи. "Скорая" приехала по вызову, девушку увезли в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу в тяжелом состоянии.
Диагноз сложный - на листе А4 он растягивается на четыре строки от перелома позвонка до полного поперечного повреждения спинного мозга с нарушением работы органов малого таза.
Девушке сделали операцию, потом перевели в реанимацию, она прошла интенсивную терапию. Прогнозы врачи не берутся давать. Прозвучало, что встать пострадавшая сможет не раньше, чем через год, рассказала TVNET тренер девушки Елена Кустова.
На момент выхода публикации ведется работа по транспортировке девушки в Москву - для нее критически важно попасть на реабилитацию на родине.
Версия причины происшествия
Тренер пострадавшей девушки, промышленный альпинист Елена Кустова рассказала TVNET свою версию, почему случилась трагедия.
"Вертлюг (машинка вращения) соединяет два карабина. У всех спортсменов в номере есть обязательный элемент - вращение. За это спортсмен получает оценку. Машинке вращения ничего не должно мешать вращаться. Но трос соединяет верхний и нижний карабин, что мешало вращению. Соответственно вращался трос, поэтому он порвался. Там не должен был быть встугнут трос.
Женя выступала в 15.38. Соревнования начинались в 10.00. До Жени выступали дети. Вращение - обязательный элемент, то есть с 10.00 до 15.00 машинка постоянно вращалась", - объяснила она свою версию причин трагедии.
Видео: Оборванный трос (Осторожно, неприятные кадры)
Кто ответит?
Если коротко - непонятно. Пострадавшая сторона, конечно, обратилась в полицию.
Представитель Госполиции Элина Приедите подтвердила TVNET, что Северный участок Управления рижского региона 25 ноября получил заявление о полученных на соревнованиях телесных повреждениях.
Начат уголовный процесс по ст.13 Уголовного закона - "Преступные деяния против здоровья человека".
На данный момент ведется следствие, чтобы выяснить все обстоятельства дела.
Как отметила тренер пострадавшей, полиция не скрывает, что найти виноватого будет сложно.
За комментарием TVNET обратился к представителям места проведения соревнований - SIA Sporta centrs "Mežaparks". Отметим, что на домашней странице компании говорится, что 100% держателем капитала является Министерство образования и науки Латвии.
На вопрос TVNET, кто несет ответственность за безопасность на таких мероприятиях, административный директор SIA Sporta centrs "Mežaparks" Нормунд Якушонок ответил, что "SIA Sporta centrs "Mežaparks" арендовал спортивный зал организатору мероприятия International Air Athletics Association Crown House, за доступность медицинской помощи и соблюдение других правил техники безопасности и нормативных актов отвечает организатор соревнований".
Самое сложное заключается в том, что организатор мероприятия - Федерация Воздушной Атлетики России.
В официальном заявлении этой федерации в социальной сети "ВКонтакте" говорится:
- "На международном турнире в Латвии в процессе выступления, во время выполнения опасного элемента, с одним из спортсменов нашей сборной произошел несчастный случай, в результате которого спортсмен получил травму и был экстренно доставлен в клинику, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
- В отношении несчастного случая компетентными органами Латвии проводится поверка. Вне зависимости от результатов поверки наша федерация приглашает экспертов и другие федерации для обсуждения и подготовки необходимых требований и мер безопасности для подготовки и эксплуатации спортивных снарядов".
Упоминаний о несоблюденной техники безопасности и отсутствии бригады "Скорой" нет ни слова. TVNET направил запросы проживающей в Латвии Анастасии Бровкиной, помогавшей в организации этих соревнований, а также Вячеславу Литвяку - непосредственно должностному лицу Федерации, но на момент публикации получить комментарий не удалось.
В заключении отметим, что участие в соревнованиях - платное, стоимость - 4700 рублей (около 70 евро), к тому же костюм участника, форма федерации, перелет и проживание - все за свой счет. По словам инсайдеров, в соревнованиях принимали участие порядка 100 человек.