Кокорин надеется на праздничный торт в день своего рождения

Нападающему "Зенита" исполняется 28 лет. 5 месяцев из них он провёл в следственном изоляторе. Футболист заявил, что никакого особенного торжества в этот день он не планировал и всего лишь надеется, что и без его просьб родственники передадут ему праздничный торт.

"Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил - ни от родных, ни от друзей", - передают слова Кокорина "Известия".

По словам футболиста, после ознакомления с уголовным делом он возобновил регулярные занятия в тренажёрном зале, но из-за болей в колене в футбол не играет.

Его товарищ по СИЗО футболист Павел Мамаев уже провёл одну игру на территории "Бутырки", а в данный момент готовится к очередному футбольному матчу между заключенными многоместной камеры, в которой он содержится.