Кокорин надеется на праздничный торт в день своего рождения

Во вторник, 19 марта, свой день рождения отмечают не только Брюс Уиллис и Валерий Леонтьев, но и футболист Александр Кокорин, который находится в СИЗО.
Нападающему "Зенита" исполняется 28 лет. 5 месяцев из них он провёл в следственном изоляторе. Футболист заявил, что никакого особенного торжества в этот день он не планировал и всего лишь надеется, что и без его просьб родственники передадут ему праздничный торт.
"Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил - ни от родных, ни от друзей", - передают слова Кокорина "Известия".
По словам футболиста, после ознакомления с уголовным делом он возобновил регулярные занятия в тренажёрном зале, но из-за болей в колене в футбол не играет.
Его товарищ по СИЗО футболист Павел Мамаев уже провёл одну игру на территории "Бутырки", а в данный момент готовится к очередному футбольному матчу между заключенными многоместной камеры, в которой он содержится.
Напомним, что 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате этого инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.