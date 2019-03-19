С днем рождения, Джон Макклейн!

Конечно, наибольшую популярность ему принесла роль Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек", а также такие картины, как "Смерть ей к лицу" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "12 обезьян" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Шестое чувство" (1999), "Неуязвимый"(2000), "Город грехов" (2005), "Счастливое число Слевина" (2005), "РЭД" (2010).

Молодому и харизматичному Уиллису пришлось довольно трудно, слава не пришла сразу. Он несколько лет участвовал в малоизвестных постановках, снимался в небольших эпизодических ролях, пока его не пригласили в сериал "Детективное агенство "Лунный свет"" (1985-1989).

В 90-х этот сериал был популярен не менее, чем "Санта-Барбара".

Целыми семьями зрители садились перед экранами своих телевизоров, чтобы посмотреть на приключения платиновой блондинки-красотки Сибилл Шепард и забавного детектива Брюса Уиллиса. Это был невероятно смешной комедийный дуэт на экране.

За актером закрепилось комическое амплуа, но в 1988 году, сыгранная им роль полицейского Джона Маккейна имела эффект разорвавшейся бомбы.

Фильм стал настоящей сенсацией в американском и мировом прокате, а Брюс Уиллис встал в один ряд с такими «монстрами боевиков», как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Но, что выгодно выделяло Макклейна от других киногероев – это его шутки на экране. Конечно, можно говорить, что все реплики писали сценаристы.

Но посмотрим правде в глаза - без очарования и чувства юмора Уиллиса, этот герой не вышел бы таким привлекательным.

Журнал Empire поставил Джона Макклейна на 7 место в своем списке 100 величайших киноперсонажей всех времен.

Картина получила еще четыре продолжения. По мнению большинства зрителей, первые три части были равноценно хорошими, что бывает редко, когда у кого-то появляется желание снять продолжение.

Множество фраз сказанных Макклейном в фильме растащили на цитаты:

"- Я через десять минут сдаю смену. Может, пообедаем вместе?

- Только факс, мэм, только факс. [Показывает обручальное кольцо]"

"Теперь у меня есть автомат. Хо, хо, хо!".

Следом шли не менее успешные картины "Гудзонский ястреб" (1991) и "Пятый элемент" (1997).

Но не всегда у актера все шло ровно и гладко. Не все картины, которые были сняты в 90-х принесли долгожданную популярность, и были позитивно восприняты критиками. Так было вплоть до 1994 года, когда Квентин Тарантино не пригласил Уиллиса на небольшую эпизодическую роль в фильме "Криминальное чтиво".

Теперь, наверное, нет никого, кто бы не видел этого фильма и не запомнил рассказа про часы.

Далее актер опять ушел в забвение. Вплоть до 1999 гадаю. Именно тогда он исполнил одну из своих лучших ролей – Малькольма Кроува.

Его герой полюбился как зрителям, так и критикам. Уиллис заработал на этом фильме около 100 миллионов долларов.

В 2000 году актер успешно отыграл в сезона сериала "Друзья". В ситкоме он исполнил очередного возлюбленного героини Дженнифер Энистон.

С ноября 1987 года по октябрь 2000 года Уиллис был женат на одной из самых очаровательных красоток Голливуда – Деми Мур.

Деми Мур ФОТО: O Connor/AFF-USA.com/PA Images/Scanpix

У пары родились три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут Ларю Уиллис и Таллула Белль Уиллис. Тем не менее, бывшие супруги сохраняют дружеские отношения и деловые связи. Деми Мур даже была на свадьбе Уиллиса, которая состоялась 21 марта 2009 года.

Избранницей актера стала фотомодель Эмма Хеминг, которая моложе Уиллиса на 23 года. У Эммы и Брюса две дочери: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Актер продолжает активно сниматься. Недавно он снялся в продолжении фильма "Непобедимый" - "Стекло".