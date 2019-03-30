Лучшие не только в спорте, но и в Instagram. ТОП-10 из Латвии

Мадарс Апсе (скейтборд) - 76,9 тысяч подписчиков

Пожалуй, самый известный латвийский скейтбордист, который начал увлекаться этим видом спорта аж в 2001 году. Мадарс добился больших успехов как в Латвии, так и за её пределами. В своё время вентспилсчанин даже признавался лучшим скейтбордистом Европы.

Янис Тимма (баскетбол) - 81 тысяча подписчиков

Уроженец Краславы никогда не выступал в НБА, но в рейтинге самых популярных баскетболистов он опередил и братьев Бертансов и новую звезду латвийского баскетбола Родиона Куруца (33 тысячи подписчиков). Как так получилось, остаётся только догадываться. Возможно, дело в татуировках или красавице-жене.

Паулс Йонас (мотоспорт) - 115 тысяч подписчиков

Паулс является чемпионом мира 2017 года и вице-чемпионом мира 2018 года в классе MX2, а в этом году он дебютировал на чемпионате мира по мотокроссу в классе MXGP. Instagram Йонаса - это мотоциклы, мотоциклы, мотоциклы. Мальчикам нравятся мотоциклы, девочкам - Паулс. Всё просто.

Алёна Остапенко (теннис) - 176 тысяч подписчиков

В 2018 году Алёна Остапенко потеряла титул "первой ракетки" Латвии, который перешёл к Анастасии Севастовой, но звание самой популярной латвийской теннисистки в Instagram никуда не делось. Победа на Roland Garros в 2017 году принесла свои плоды и популярность в социальных сетях.

Даниэль Лайзанс (воркаут) - 249 тысяч подписчиков

Воркаут - это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта. Имя Лайзанса неизвестно широкой публике и он редко попадает в поле зрения местных СМИ, хотя на счету юного спортсмена две победы на мировых первенствах и звание одного из "монстров" этого вида спорта. У парня есть не только Instagram, но и собственный канал на YouTube, на который подписано свыше 85 тысяч человек.

Кристап Порзиньгис (баскетбол) - 1,6 млн подписчиков

Уже много лет Кристап возглавляет рейтинг самых популярных латвийский спортсменов в социальных сетях. Он является звездой не только в нашей стране, но и за её пределами. Большую часть подписчиков Порзиньгиса по-прежнему составляют поклонники его бывшей команды "Нью-Йорк Никс", а переход в "Даллас" принёс баскетболисту новых почитателей.

Список самых популярных латвийских спортсменов в Instagram можно было бы продолжать бесконечно. В нашей стране очень много хороших и даже выдающихся спортсменов, которые успешно ведут свои странички в социальных сетях.