Лучшие не только в спорте, но и в Instagram. ТОП-10 из Латвии

Социальная сеть Instagram - это не только место для фотографий, лайков и комментариев. Самые популярные аккаунты всегда на виду, а за жизнью знаменитостей следят не только их преданные фанаты, но и случайные пользователи, которые хотят утолить своё любопытство. Давайте посмотрим, кто из латвийских спортсменов пользуется наибольшей популярностью среди подписчиков, а также попытаемся разобраться почему.
Давис Бертанс (баскетбол) - 72,6 тысяч подписчиков
Давис играет в Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) с 2016 года. Тренер "Сан-Антонио Спёрс" всё больше доверяет ему, и в последнее время у баскетболиста нет проблем с попаданием в основной состав.
С недавних пор в НБА играет и старший брат Дависа Дайрис, который в марте дебютировал в составе "Нью-Орлеан Пеликанс". Младший из Бертансов не только раньше перебрался за океан, но и имеет гораздо больше подписчиков - в данный момент у Дайриса всего 17,9 фолловеров.
Майрис Бриедис (бокс) - 73,7 тысяч подписчиков
В особом представлении Майрис не нуждается. Боксёр попадает во всеразличные топы "самых узнаваемых спортсменов Латвии" с завидной регулярностью. В своём Instagram Бриедис делится не только фотографиями с тренировок, но и публикует кадры из личной жизни, ныряет в прорубь, ездит на лошадях и играет на гитаре.
Šodien Latvijas 🇱🇻 policija svin 100. gadadienu! 1918. gada 5. decembrī Tautas Padome apstiprināja “Pagaidu noteikumus par iekšējās apsardzības organizēšanu”, kas regulē policijas struktūru veidošanu un tās galvenās funkcijas. Sveiciens kolēģiem 👮♀️👮🏻♂️! ••• It’s 100th Police Day in Latvia celebrated today! Greetings and congrats to my colleagues at State Police 👮🏻 👮♀️ ! On 5 December 1918, the Latvia's People's Council (Tautas padome) approved the elaborated “Temporary Regulations on the Internal Security Organization”, which served as a legal basis for further operation of Latvian Police institutions. The Regulations regulated the procedure for establishing police institutions in districts, cities, villages and parishes.
Ребека Коха (тяжёлая атлетика) - 75,8 тысяч подписчиков
Вентспилсчанка увлекается тяжёлой атлетикой с 12 лет и к своим 20 годам уже успела побывать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, стать чемпионкой Европы в категории до 58 кг и завоевать бронзу на чемпионате мира. Успехи в спорте заметно "прокачали" и число подписчиков в Instagram.
Земгус Гиргенсонс (хоккей) 76,6 тысяч подписчиков
Самый известный латвийский хоккеист в Instagram - это игрок клуба НХЛ Земгус Гиргенсонс, который с 2013 года выступает за команду "Баффало Сейбрз".
Мадарс Апсе (скейтборд) - 76,9 тысяч подписчиков
Пожалуй, самый известный латвийский скейтбордист, который начал увлекаться этим видом спорта аж в 2001 году. Мадарс добился больших успехов как в Латвии, так и за её пределами. В своё время вентспилсчанин даже признавался лучшим скейтбордистом Европы.
Янис Тимма (баскетбол) - 81 тысяча подписчиков
Уроженец Краславы никогда не выступал в НБА, но в рейтинге самых популярных баскетболистов он опередил и братьев Бертансов и новую звезду латвийского баскетбола Родиона Куруца (33 тысячи подписчиков). Как так получилось, остаётся только догадываться. Возможно, дело в татуировках или красавице-жене.
Паулс Йонас (мотоспорт) - 115 тысяч подписчиков
Паулс является чемпионом мира 2017 года и вице-чемпионом мира 2018 года в классе MX2, а в этом году он дебютировал на чемпионате мира по мотокроссу в классе MXGP. Instagram Йонаса - это мотоциклы, мотоциклы, мотоциклы. Мальчикам нравятся мотоциклы, девочкам - Паулс. Всё просто.
Алёна Остапенко (теннис) - 176 тысяч подписчиков
В 2018 году Алёна Остапенко потеряла титул "первой ракетки" Латвии, который перешёл к Анастасии Севастовой, но звание самой популярной латвийской теннисистки в Instagram никуда не делось. Победа на Roland Garros в 2017 году принесла свои плоды и популярность в социальных сетях.
Даниэль Лайзанс (воркаут) - 249 тысяч подписчиков
Воркаут - это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта. Имя Лайзанса неизвестно широкой публике и он редко попадает в поле зрения местных СМИ, хотя на счету юного спортсмена две победы на мировых первенствах и звание одного из "монстров" этого вида спорта. У парня есть не только Instagram, но и собственный канал на YouTube, на который подписано свыше 85 тысяч человек.
Кристап Порзиньгис (баскетбол) - 1,6 млн подписчиков
Уже много лет Кристап возглавляет рейтинг самых популярных латвийский спортсменов в социальных сетях. Он является звездой не только в нашей стране, но и за её пределами. Большую часть подписчиков Порзиньгиса по-прежнему составляют поклонники его бывшей команды "Нью-Йорк Никс", а переход в "Даллас" принёс баскетболисту новых почитателей.
Список самых популярных латвийских спортсменов в Instagram можно было бы продолжать бесконечно. В нашей стране очень много хороших и даже выдающихся спортсменов, которые успешно ведут свои странички в социальных сетях.
Не всегда успехи в спорте связаны с успехом в Instagram. Так, например, первая ракетка Латвии Анастасия Севастова имеет всего 16,6 тысяч подписчиков, а лучший футболист Латвии 2018 года Давис Икауниекс и вовсе 8 тысяч. Интересно, что самым популярным футболистом Латвии является игрок юрмальского "Спартака" Эдгар Гаурач - 25,6 тысяч подписчиков.