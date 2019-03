Лучшие не только в спорте, но и в Instagram. ТОП-10 из Латвии

Šodien Latvijas 🇱🇻 policija svin 100. gadadienu! 1918. gada 5. decembrī Tautas Padome apstiprināja “Pagaidu noteikumus par iekšējās apsardzības organizēšanu”, kas regulē policijas struktūru veidošanu un tās galvenās funkcijas. Sveiciens kolēģiem 👮‍♀️👮🏻‍♂️! ••• It’s 100th Police Day in Latvia celebrated today! Greetings and congrats to my colleagues at State Police 👮🏻 👮‍♀️ ! On 5 December 1918, the Latvia's People's Council (Tautas padome) approved the elaborated “Temporary Regulations on the Internal Security Organization”, which served as a legal basis for further operation of Latvian Police institutions. The Regulations regulated the procedure for establishing police institutions in districts, cities, villages and parishes.

