3 мая в холле "Сконто" пройдёт первый профессиональный бойцовский чемпионат 101 Fighting championship. В этот вечер состоятся бои по правилам бокса, кикбоксинга и ММА. В одном из поединков примет участие и бывший латвийский баскетболист Каспар Камбала, который побывал в гостях у TVNET и рассказал о своём новом увлечении - боксе.

23 января 2019 года Каспар Камбала провёл свой последний в карьере баскетбольный матч, а буквально две недели спустя объявил о том, что возвращается в бокс и проведёт свой первый поединок спустя 11 лет.

В 2008 году Камбала, который на тот момент был отлучён от баскетбола за употребление кокаина, провёл четыре боксёрских поединка в США, выиграв три и один сведя вничью.

Сейчас, закончив карьеру баскетболиста, Каспар полностью сосредоточился на боксе. В интернете можно прочитать, что бокс был детской мечтой Камбалы, но сам спортсмен говорит, что это не совсем так.

"Примерно в 10 лет мне папа подарил боксёрские перчатки, но в это время я играл в баскетбол и у меня даже не было мыслей, чтобы стать боксёром", - говорит Каспар.

Каспар Камбала ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Камбала вспоминает, что в 13 лет переехал в другой район и перешёл в новую школу. В связи с этим приходилось "бороться за уважение, которого можно было добиться только при помощи кулаков".

"Не всегда любил это делать, но приходилось. Были моменты, конечно, когда и я был агрессором и провоцировал драку, но в принципе я никогда не искал повод подраться", - вспоминает спортсмен.

Несмотря на то, что большую часть жизни Камбала играл в баскетбол, сегодня он практически не следит за этим видом спорта. Всё свободное время он посвящает боксу и тренировкам. Тем не менее Камбала нашёл время и посетил несколько матчей сборной в "Арене Рига", которая боролась за выход на чемпионат мира. К сожалению, наша команда не смогла преодолеть отборочный этап и предстоящее мировое первенство будет смотреть по телевизору.

"Почему сборная не попала на чемпионат мира? Потому что х**во сыграла! Когда я был на матче, то мне не понравилась игра, не было определённого порядка, который хотелось бы увидеть на площадке, не было лидеров. Но я не хочу делать выводы и давать оценку. Чтобы понять, кто виноват, нужно углубиться в статистику, протоколы, посмотреть, кто и как играл. Парни работали, вкладывали своё время и работу, и будет несправедливо, если я начну говорить - ты был х**вый или ты. Я лучше воздержусь и не буду умничать", - прокомментировал Камбала.

На вопрос, кого из латвийских баскетболистов Камбала сегодня считает лучшим, спортсмен дал довольно предсказуемый ответ - "Порзиньгис". Камбала считает, что когда он поправиться, то ни у кого не будет вопросов, кто лучший. "Даже не играя, он всё равно самый лучший", - смеясь, сказал Камбала.

В прошлом году фамилия Каспара Камбалы звучала и в политическом контексте. На своей страничке в Facebook он объявил, что идёт в политику. Правда, громкая новость утихла очень быстро и политика из спортсмена не получилось.

"То что было, то прошло. Целый месяц думал об этом. Но потом передумал. Может быть для кого-то месяц - это мало, но иногда одна секунда решает в жизни всё", - говорит Камбала.

Баскетбол, политика, бокс - у Каспара Камбалы много разных ипостасей и увлечений. В прошлом году на экраны вышел фильм Homo Novus режиссёра Анны Видулеи, в котором одну из ролей исполнил и 40-летний Камбала. Кроме того, Камбалу можно увидеть в эпизодах таких сериалов как Saldais pārītis и Viss pa jaunam.

"Мне кино очень интересно. Очень понравилось сниматься и вообще весь этот процесс. Когда есть время и возможность, я обязательно это делаю. Думаю, что получается довольно хорошо".

Каспар отмечает, что хотел бы сыграть главную роль в каком-нибудь большом фильме, а также не жалеет комплиментов в адрес Видулеи, которая помогла ему сделать первые шаги в кино. "Она объяснила как всё нужно делать. За это большое спасибо. Потому что всегда важен первый учитель".

А теперь о главном сегодняшнем увлечении Каспара. Как мы уже писали выше, спустя 11 лет он вернулся на ринг и в марте этого года одержал победу над белорусом Александром Няхайчуком. Победу в этом поединке многие встретили по-разному. Одни были рады и поддерживали Камбалу, что в 40 лет он не пьёт пиво, сидя на диване, а другие усомнились в честности этого поединка, написав, что "это не бокс, а шоу и подстава".

"Пусть они выйдут на ринг и тогда посмотрим, какая подстава и какое шоу!", - ответил Камбала своим хейтерам.

Галерея: Каспар Камбала - Александр Няхайчук

Камбала заявляет, что не читает комментарии и для него не имеет абсолютно никакого значения, что кто-то думает о нём.

"Я не иду в бокс, чтобы кому-то что-то доказать. Я сделал это, чтобы доказать себе, что я достоен себя. Я знаю, что я сделал. Я знаю, как это было трудно. Я знаю, что я от этого получил и для меня этого достаточно".

На зло критикам и на радость поклонникам 3 мая Камбала проведёт свой шестой бой. Соперником латвийского боксёра станет украинец Юрий Горбенко, который стал чемпионом мира по тайскому боксу в 2008 году, а год спустя взял золото на чемпионате мира по кикбоксингу.

"У меня плохая память на имена. Кажется мой следующий соперник с Украины. Опытный парень, был сильным кикбоксёром, провёл много боёв", - говорит Камбала.

Титулы довольно серьёзные. Сразу же захотелось посмотреть, каков Горбенко в ринге. На YouTube есть десятки видео, где можно понаблюдать за боями в исполнении украинца, но найти хоть один, в котором он победил, оказалось проблематично. Возможно, это произошло ещё до создания видеохостинга.

Каспар Камбала не хочет акцентировать внимание на будущем сопернике. Как признаётся спортсмен, ему важнее получить опыт, выйти на ринг и поработать над тем, что важно именно для него.