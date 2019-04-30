В них никто не верил, но именно "Тоттенхэм" и "Аякс" разыграют путёвку в финал

Противостояние "Тоттенхэма" и "Аякса" означает, что одна из этих команд сыграет в финале главного клубного европейского турнира. Мог ли кто-то предположить перед началом турнира, что в финал пробьётся кто-то из этой пары? Возможно, но таких, скорее всего, были единицы.

Английский клуб приложил не мало усилий, чтобы добраться до четвёрки лучших команд Европы. "Тоттенхэм" вышел из своей группы со второго места, пропустив вперёд "Барселону" и оставив позади "Интер" и "ПСВ". В 1/8 финала "сороки" достаточно уверенно прошли дортмундскую "Боруссию", а вот в четвертьфинале было уже сложнее.

Противостояние "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" в 1/4 финала будут обсуждать долго, а ответный матч между командами точно войдёт в историю Лиги чемпионов.

Фернандо Льоренте ("Тоттенхэм") ФОТО: ANDREW YATES/REUTERS/Scanpix

В плей-офф Лиги чемпионов "Тоттенхэм" проиграл лишь один и четырёх матчей, при чём в 3 из 4 случаев англичане оставляли свои ворота на замке. Хорошая статистика, не правда ли? Есть одно "но", у амстердамского "Аякса" дела обстоят ещё лучше.

Голландцы также вышли из группы со второго места, пропустив вперёд только "Баварию". Подопечные Эрика тен Хага на групповом этапе не проиграли ни разу, а в плей-офф потерпели лишь одно поражение от мадридского "Реала". Правда, это не отразилось на итоговом результате.

"Аякс" в очень зрелищном стиле прошёл "Реал", обыграв их в Мадриде со счётом 4:1, а затем голландцы оставили без Лиги чемпионов Криштиану Роналду и его "Ювентус", который также проиграл на своём родном стадионе.

Футболисты "Аякса" ФОТО: GABRIEL BOUYS/AFP/SCANPIX

В последний раз "Аякс" доходил до полуфинала Лиги чемпионов 22 года назад, а "Тоттенхэм" - 57. Поэтому повторение того достижения - безусловно успех. Обе команды превзошли все ожидания, а выход в финал и вовсе станет эпохальным событием для обеих команд.

Букмекеры считают, что обе команды примерно равны и шансы на победу одинаковы. На победу "Тоттенхэма" предлагается сделать ставку с коэффициентом 2.48, а успех "Аякса" оценивается в 2.95.