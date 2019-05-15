У здания Сейма состоится пикет таксистов

Поправки предусматривают, в частности, необходимость регистрации для мобильных платформ по вызову такси, более жесткие условия оказания услуг в аэропортах, в портах, на вокзалах и автовокзалах, единый тариф для всех такси одной компании, ограничения в применении скидок, право для муниципальных органов останавливать такси для контроля и др.