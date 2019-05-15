У здания Сейма состоится пикет таксистов

В среду, 15 мая, в 9.30 у Сейма состоится пикет организации таксомоторных компаний, которые намерены требовать, чтобы парламент не рассматривал подготовленные Министерством сообщения поправки к закону об автоперевозках, сообщил член правления организации Илмар Ланцерс.
Бюджетно-финансовая комиссия сегодня в 10.00 планирует рассмотреть поправки перед вторым чтением.
Организация таксомоторных компаний считает, что при разработке поправок не были учтены предложения и замечания представителей отрасли.
Организация указывает, что перед тем, как принимать поправки, нужно изменить налоговые нормы для таксомоторных перевозок, потому что поправки не решают проблем отрасли - высокого уровня теневой экономики и социальной незащищенности водителей.
С точки зрения организации, для упорядочения таксомоторных перевозок нужны поправки к нескольким законам.
Поправки предусматривают, в частности, необходимость регистрации для мобильных платформ по вызову такси, более жесткие условия оказания услуг в аэропортах, в портах, на вокзалах и автовокзалах, единый тариф для всех такси одной компании, ограничения в применении скидок, право для муниципальных органов останавливать такси для контроля и др.