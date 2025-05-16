Эксперт об эффекте от санкций ЕС против "теневого флота" РФ

- К сожалению, быстрый ответ - нет. Этот пакет санкций не окажет значительного воздействия на российскую экономику. Данные меры важны, они имеют смысл, но это не тот удар, который можно было бы назвать решающим. Если посмотреть, например, на санкции против судов "теневого флота", то они в первую очередь касаются исполнения ценового потолка на нефть, то есть установленного G7 правила, что Россия может экспортировать нефть только по цене за баррель ниже 60 долларов. На данный момент российская нефть и так ниже этой цены, так что Россия может использовать и другие, не "теневые" суда. РФ даже может обратиться к западным компаниям и попросить их транспортировать нефть в Индию или Китай.

Эти санкции не ограничат поток российской нефти и вряд ли окажут существенное влияние на цену нефти. Так что влияние очень ограниченное. Однако если ценовой потолок будет снижен, чтобы отражать текущую рыночную ситуацию, или если цена на нефть снова поднимется и нынешний "потолок" станет актуален, тогда это может иметь значение.

- США также ввели собственный санкционный пакет против российского "теневого флота". Можно ли сравнить эти меры и оценить их эффективность?