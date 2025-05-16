Эксперт об эффекте от санкций ЕС против "теневого флота" РФ

Станет ли расширение санкций ЕС против "теневого флота" РФ проблемой для Кремля, и какие рычаги воздействия на российские власти еще есть у Евросоюза и США? Интервью DW с Янисом Клюге.
Что мешает эффективности санкций против российского "теневого флота" и какие меры еще могли бы принять ЕС и США, чтобы всерьез повлиять на экономику РФ, DW узнала у научного сотрудника германского Института проблем международной безопасности Яниса Клюге (Janis Kluge).
DW: Санкции ЕС в рамках 17-го пакета направлены на "теневой флот" России. Что нового в этом пакете, ведь мы уже видели подобные меры раньше?
Янис Клюге: Самое важное, что количество судов, которые будут подвергнуты санкциям, значительно увеличилось. Евросоюз начал вводить санкции против судов в декабре прошлого года, а теперь речь идет уже почти о 200 кораблях. То есть ЕС усиливает давление.
Кроме того, ЕС продолжает пытаться адаптировать свои санкции против России к последним тенденциям их обхода. Вводятся штрафные меры против субъектов в третьих странах, например в Китае или ОАЭ, - компаний или трейдеров, которые занимаются обходом санкций. Это своего рода поддержание санкционного режима, чтобы обход ограничений не становился слишком легким.
- Могут ли эти меры серьезно повлиять на российскую экономику?
- К сожалению, быстрый ответ - нет. Этот пакет санкций не окажет значительного воздействия на российскую экономику. Данные меры важны, они имеют смысл, но это не тот удар, который можно было бы назвать решающим. Если посмотреть, например, на санкции против судов "теневого флота", то они в первую очередь касаются исполнения ценового потолка на нефть, то есть установленного G7 правила, что Россия может экспортировать нефть только по цене за баррель ниже 60 долларов. На данный момент российская нефть и так ниже этой цены, так что Россия может использовать и другие, не "теневые" суда. РФ даже может обратиться к западным компаниям и попросить их транспортировать нефть в Индию или Китай.
Эти санкции не ограничат поток российской нефти и вряд ли окажут существенное влияние на цену нефти. Так что влияние очень ограниченное. Однако если ценовой потолок будет снижен, чтобы отражать текущую рыночную ситуацию, или если цена на нефть снова поднимется и нынешний "потолок" станет актуален, тогда это может иметь значение.
- США также ввели собственный санкционный пакет против российского "теневого флота". Можно ли сравнить эти меры и оценить их эффективность?
- Да, конечно. США начали вводить санкции против таких судов еще в конце 2023 года, то есть у них есть более продолжительный опыт в этом плане. Но до января (2025 года. - Ред.) они действовали с осторожностью, опасаясь, что слишком решительные меры могут привести к ограничению российской нефти на рынке и повышению цен на нефть. А потом в рамках прощального пакета санкций от Байдена они распространили ограничения на множество кораблей. Это дало свои результаты, хотя и не ограничило объемы российской нефти на мировом рынке. Большинство подсанкционных судов больше не задействованы, они стали слишком "токсичными" для некоторых клиентов. То есть санкции работают, но они затрагивают лишь часть "теневого флота". Однако вместо старых кораблей другие суда начали торговать российской нефтью поверх ценового потолка, не полагаясь на западное страхование.
Вот если бы США наложили санкции, скажем, на 500 судов, тогда (России. - Ред.) стало бы сложнее найти новые корабли для торговли. Или если, например, Минфин США наложит санкции на какой-то нефтеперерабатывающий завод в Индии за покупку нефти с российского подсанкционного судна, то отголоски этого решения пройдут по всем нефтяным рынкам и приведут к более осторожному подходу, что повысит эффективность ограничений.
- А у ЕС еще есть меры, которые могут повлиять на экономическую ситуацию в России и приблизить окончание войны в Украине?
- Есть определенные вещи, которые можно сделать. Одно из направлений, которое ЕС пока не сильно проработал: это российский сжиженный природный газ (СПГ). США, кажется, уже с марта этого года запретили перегрузку российского СПГ в портах ЕС.
Кроме того, ЕС планирует ввести запрет на продажу российского газа на спотовых рынках. В энергетической сфере определенно еще можно многое сделать, потому что на нее приходится большая часть оставшегося импорта из России в ЕС.
ЕС также уже начал вводить пошлины на российские удобрения, что важно, потому что при производстве удобрений используется много газа, так что, по сути, для России это способ экспортировать газ в другой форме. И ЕС продолжит увеличивать эти пошлины в ближайшие годы.
Но в целом осталось не так уж много рычагов. Я думаю, что основное внимание должно быть сконцентрировано не столько на импорте из России в ЕС, сколько на торговле России с третьими странами: как мы можем затруднить РФ экспорт нефти в третьи страны? Большая часть этого экспорта идет через Балтийское море. Как это можно более жестко контролировать, чтобы не позволить "теневому флоту" свободно действовать там? Это чрезвычайно сложно и подразумевает риск эскалации.
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