Украина потеряла истребитель F-16

Во время выполнения боевого задания в пятницу, 16 мая, разбился реактивный истребитель F-16 Вооруженных сил Украины, сообщили в Воздушных силах Украины.
Пилот катапультировался, его жизни ничего не угрожает.
"16 мая около 03:30 была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял миссию по отражению воздушной атаки противника. Самочувствие пилота удовлетворительное, он находится в безопасном месте, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в заявлении.
По предварительным данным, пилот уничтожил три воздушные цели и работал над четвертой с использованием авиационной пушки. Однако на борту возникла нештатная ситуация.
Пилот отвел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался.
Благодаря оперативным действиям поисково-спасательной команды пилот был быстро найден и эвакуирован.
Для объективного выяснения всех обстоятельств создана комиссия, которая уже начала работу, отмечается в сообщении.
Украина получила истребители F-16 от союзников в начале августа. Разбившийся в пятницу самолет стал третьим, потерянным с начала поставок.
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