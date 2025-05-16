Украина потеряла истребитель F-16

Пилот катапультировался, его жизни ничего не угрожает.

"16 мая около 03:30 была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял миссию по отражению воздушной атаки противника. Самочувствие пилота удовлетворительное, он находится в безопасном месте, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в заявлении.

По предварительным данным, пилот уничтожил три воздушные цели и работал над четвертой с использованием авиационной пушки. Однако на борту возникла нештатная ситуация.

Пилот отвел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался.

Благодаря оперативным действиям поисково-спасательной команды пилот был быстро найден и эвакуирован.

Для объективного выяснения всех обстоятельств создана комиссия, которая уже начала работу, отмечается в сообщении.

Украина получила истребители F-16 от союзников в начале августа. Разбившийся в пятницу самолет стал третьим, потерянным с начала поставок.