Обвинение в поджогах домов, связанных с премьером Британии, предъявили гражданину Украины

Лавринович был арестован в Сиднэме на юго-востоке Лондона рано утром во вторник. В пятницу он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

Пожары, в которых никто не пострадал, произошли в течение четырех дней 8-12 мая на севере Лондона. Тогда подожгли частный дом, которым владеет Стармер, припаркованную машину на той же улице и еще один дом, где Стармер жил в прошлом.

Из-за связи с известной личностью расследованием инцидентов руководило Контртеррористическое командование полиции Лондона.

В ночь на 12 мая пожарных вызвали в жилой дом в Кентиш-Тауне. Стармер и его семья жили там до того, как он стал премьер-министром в прошлом году. Сейчас, насколько известно, Стармер живет в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, а его собственный дом сдается в аренду. При пожаре пострадала входная дверь дома.

Ранее, 8 мая, загорелась машина, связанная со Стармером, на той же улице. А в ночь на 11 мая был небольшой пожар на входе дома в Излингтоне, переоборудованного в многоквартирный дом. Как выяснила Би-би-си, Стармер жил по этому адресу в 1990-е годы.