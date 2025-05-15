Видео Ухоженный BMW попал в аварию после зимнего простоя

Незадолго до места назначения юноши остановились у магазина. Чтобы выехать на улицу Саласпилс и проехать оставшиеся пару километров, нужно было выполнить левый поворот.

"Не до конца убедился в безопасности. Как получилось - так получилось. (...) Я остановился, в этот момент с правой стороны въезжал фургон, я вроде посмотрел - справа машин нет, слева ехала какая-то оранжевая машина, но далеко. Подумал: "Ладно, никого нет, выезжаю!" А за тем фургоном оказался Renault", - рассказал водитель BMW.

У обеих машин серьезно повреждена передняя часть. Молодые люди, находившиеся в BMW, больше всего сожалеют о том, что автомобиль был тщательно ухожен и бережно эксплуатировался, а теперь его ждет серьезный ремонт. В зимнее время года его не использовали, чтобы избежать воздействия соли и появления ржавчины. Обычно на работу ездили на другом автомобиле, но сегодня решили "размять" BMW.

"Можно сказать, только что вывез из зимовки, из гаража", - поделился водитель BMW.

Почти одновременно с аварией на место прибыли эвакуаторы, чтобы увезти поврежденные машины.

Видео: Сюжет программы Degpunktā