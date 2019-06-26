"Человек-дерево" из Бангладеша решил ампутировать свои руки

28-летний Абул Баджандар с 2016 года пережил уже 25 операций, в ходе которых хирурги пытались избавить молодого мужчину от древовидных наростов. Несмотря на то, что в мае прошлого года врачи считали, что победили редкий синдром, наросты снова появились на руках жителя Бангладеша.

"Я не могу выдержать боль, не могу спать по ночам, поэтому я попросил врачей ампутировать мне руки. Так я надеюсь получить хоть небольшое облегчение", - рассказал Баджандар журналистам AFP.

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Мать мужчины полностью поддерживает решение сына, заявляя, что таким образом он хотя бы избавится от боли, которые вызывает его состояние здоровья.

Баджандар страдает от заболевания epidermodysplasia verruciformis, которое является редким, генетическим синдромом. Часто болезнь называют "синдромом человека-дерева".

Он также рассказал, что хотел уехать за пределы своей страны, чтобы искать там помощи, однако у него не хватает средств для покрытия расходов на лечение и дорогу.

ФОТО: AFP / Scanpix

Пластический хирург Саманта Лал Сена заявила, что решение пациента будет обсуждаться на собрании семи врачей.