Главное перед боем Хабиба с Порье. Будет очень жарко!

Поединок Нурмагомедов - Порье ожидался гораздо спокойнее, чем последний бой Хабиба против Конора Макгрегора. Дагестанец - однозначный фаворит. На победу Нурмагомедова принимаются ставки с коэффициентом 1,27, на победу Порье - 4,25. Большинство экспертов уверены, что американец не продержится до пятого раунда. Правда, стоит отметить, что Порье постоянно недооценивают.

Билеты на бой продали за два дня. Отметим, что самые дешёвые билеты стоили 60 евро, а самые дорогие - 2000.

В последний раз 30-летний Порье проигрывал в 2016 году, когда уступил Майклу Джонсону. После этого у американца началась серия из побед, которая длится уже 5 боёв. Всего на счету Порье 31 поединок, в которых он одержал 25 побед (13 нокаутом), потерпел 5 поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Статистика Хабиба Нурмагомедова куда более впечатляющая - 27 побед (8 нокаутом) и ни одного поражения.

Порье достаточно нетипичный боец для ММА. Американец долгое время находился в тени, но в апреле единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя и завоевал титул временного чемпиона UFC, а вместе с ним - шанс на большой бой и титул. Скромный, трудолюбивый парень, жертвует деньги на благотворительность, сосредоточен не на шоу (как Конор Макгрегор), а на бое. Всё это - характеристика Дастина Порье.

12 июня Хабиб и Дастин на пресс-конференции в Лондоне впервые встретились лицом к лицу. Встреча получилась максимально скучной - комплименты в адрес друг друга, слова уважения, лёгкие поддёвки... Если сравнивать с прошлогодними перформансами Конора Макгрегора, то Дастин тут явно не фаворит.

Во время их второй встречи спортсмены взяли себя в руки и сделали несколько жёстких заявлений. Нурмагомедов отметил, что Порье - это не его уровень, а Порье заявил, что знает о слабых местах дагестанца и предстоящий поединок закончится для него поражением.

"У меня чёрный пояс по джиу-джитсу и моя цель - заставить Нурмагомедова ошибаться. Я буду опасен и в начале боя, и в конце. Хабибу нельзя уставать, иначе он поплатится. Я выиграю бой несмотря на все прогнозы", - сказал Порье.

Сам Нурмагомедов в начале августа отмечал, что статус фаворита и прогнозы экспертов давят на него и не помогают в подготовке к поединку. Этот фактор также не стоит списывать со счетов.

Скорее всего, главным соперником Хабиба 7 сентября будет не Порье, а он сам. После победы над Макгрегором Нурмагомедов находится на вершине успеха, к нему обращено максимальное внимание - он абсолютный чемпион. Всё это наверняка отразилось на целях Хабиба, которые были достигнуты. Смог ли Хабиб найти новую мотивацию продолжать оставаться непобеждённым?

Кстати, ещё одна важная деталь, которая касается Хабиба. На поединке против Порье наконец-то сможет присутствовать его отец и наставник Абдулманап Нурмагомедов, который посвятил всю жизнь, чтобы воспитать чемпиона. Ранее Нурмагомедов-старший не мог быть секундантом сына из-за проблем с получением американской визы, но в ОАЭ он прибыл без проблем. Этот факт наверняка станет особенным для Хабиба, правда, возможно, это добавит ему дополнительного волнения.

Волнения добавит и тот факт, что бой в прямом эфире покажет Первый канал. А теперь подытожим - Объединённые Арабские Эмираты (мусульманская страна); отец рядом с октагоном; соперник, для которого это бой всей его жизни; друзья и фанаты, которые заполнят трибуны до отказа; миллионы людей у телевизоров. Давление будет сумасшедшее!