Пн, 21.10.2019
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Археологи в Египте нашли 30 отлично сохранившихся саркофагов. Два из них они открыли

ФОТО: EPA/Scanpix

​Вблизи египетского города Луксор археологи обнаружили тридцать деревянных саркофагов времен XVIII династии фараонов (1550-1292 годы до н. э.), на пресс-конференции сообщило министерство древностей Египта.

По подсчетам археологов, саркофаги сделаны около 3000 лет назад, однако яркая роспись на них настолько хорошо сохранилась, что легко распознать изображенные египетские божества и иероглифы.

Когда саркофаги были обнаружены, они располагались на двух ярусах - 18 саркофагов на верхнем и 12 на нижнем.

Всего в них мумии 23 взрослых мужчин, 5 женщин и двух детей, выяснили исследователи, отметив, что все саркофаги необычайно ярко украшены и невероятно хорошо сохранились. 

Во время пресс-конференции археологи открыли два саркофага, в одном из которых была мумия мужчины, а во втором - женщины.

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Обе мумии оказались в отличном состоянии. Даже материал, в который мумии были завернуты, оказался полностью нетронутым и прикрывал все части тела мумии.

Отмечается, что археологические раскопки продолжаются. Также исследователям еще предстоит расшифровать иероглифы и роспись на саркофагах. Результаты исследования могут показать, кем были эти захороненные люди, почему они захоронены вместе и как они жили. 

В заявлении министерства древностей Египта говорится, что эта находка археологов - одна из самых крупных и одна из самых важных за последние годы.

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