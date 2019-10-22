"Увидимся в Москве, киска". Конор и Хабиб ругаются в твиттере

Уайт в одном из интервью заявил, что Хабиб сейчас находится в роли "босса" и после поражения от Нурмагомедова Макгрегор больше не может вызывать других бойцов.

"Конор больше не тот парень, который диктует условия, поэтому Хабиб теперь вправе сидеть, сложа руки, и выбирать бои", - сказал он.

Реакция ирландца не заставила себя долго ждать и Макгрегор в своём Twitter написал: "Это кто не тот парень? У вашего паренька был турнир в шатре. Это была палатка на грёбаном песке. Продолжайте обманывать свою лошадку. Чемпионат нюханья ракушек", - написал Конор, намекая на поединок Хабиба и Дастина Порье.

Это фиаско алкаш 😁 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 19, 2019

Нурмагомедов также решил не отмаличиваться и написал: "Это фиаско, алкаш". На что Макгрегор ответил "Увидимся в Москве, киска".

Последнее слово (пока что) осталось всё-таки за Нурмагомедовым, который ответил ирландцу: "В Москве насильников не ждут".

В Москве насильников не ждут — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 19, 2019

За несколько дней до этого Конор Макгрегор опубликовал в своём Twitter фотографию из российского визового центра, а потом ретвитнул новость РБК о том, что он приедет в Москву с пресс-конференцией.

Мероприятие с участием Макгрегора состоится 24 октября. Сообщается, что, возможно, Макгрегор сделает заявления о скором возвращении в октагон. Правда, по инорфмации источников RT Sport, главной целью визита Макгрегора в Москву будет продвижение собственного бренда виски.

Свой последний бой Макгрегор провёл в октябре прошлого года, уступив как раз Хабибу Нурмагомедову. Весной ирландец объявил об уходе из смешанных единоборств (ММА), но спустя несколько дней заявил, что продолжит карьеру.