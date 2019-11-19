Тамара Глоба назвала три знака Зодиака - главных везунчиков декабря 2019 года

Близнецы

Первыми везунчиками, согласно прогнозу Тамары Глобы, являются Близнецы. Им выпал невероятный шанс показать себя в наилучшем свете, и удача будет верным спутником в этом деле. Астролог уверена, что декабрь для Близнецов - прекрасная возможность совершать добрые дела.

Успех коснется всех сфер жизни представителей данного знака зодиакального круга - бизнеса, финансов, карьеры, семьи, личных отношений.

Декабрь принесет Близнецам невероятное везение, которое пригодится им в будущем, обещает Тамара Глоба.

Козерог

Самоуверенным Козерогам жизнь, по прогнозу астролога, подарит шанс пообщаться с близкими и друзьями, не уходя от ответа.

Предстоящий серьезный разговор позволит им расставить все точки над i, ведь их признаний так заждались!

Фортуна пока на стороне этих людей, но все может измениться.

Стрелец

Стрельцам, несмотря на нахлынувшее везение, стоит внимательнее отнестись к материальным благам, а также по достоинству оценить счастье, плывущее в руки. В противном случае это может завести в тупик, и потребуется выкручиваться, чтобы оплатить счета.

Кроме того,

Тамара Глоба советует Стрельцам избегать сомнительных знакомств, так как не все они окажутся полезными и уж тем более нужными.