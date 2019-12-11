За следующий бой Хабиб получит 10 млн долларов. Фергюсон - в семь раз меньше. Почему?

Поединок Тони и Хабиба срывался четыре раза. Их первая встреча должна была состояться ещё в 2015 году, но Хабиб тогда сломал ребро. В 2016 году у Фергюсона обнаружили жидкость и кровь в лёгких, а в 2017 году Нурмагомедов прямо перед боем попал в больницу на фоне сгонки веса. Наконец в 2018 году, за неделю до боя, американец во время съёмок оступился и порвал связку колена. Нынешняя попытка будет уже пятой.

Именно по этой причине предстоящий поединок считается одним из самых ожидаемых в ММА. Все хотят увидеть эту битву, поэтому обсуждения вокруг боя, который состоится только в апреле 2020 года, будут только нарастать.

После того, как оба бойца поставили свои подписи под контрактом на поединок, В СМИ просочились первые детали предстоящего поединка и некоторые детали сделки. Так, гонорар Фергюсона за бой будет почти в семь раз меньше, чем у Нурмагомедова - 1,4 миллиона долларов против 10 миллионов.

Почему так? Дело в том, что после победы Хабиба над ирландцем Конором Макгрегором менеджмент дагестанца выбил для своего клиента отличное соглашение, которое предусматривает больший процент от продажи платных трансляций.

Судите сами: за бой против Рафаэля Дос Аньоса Нурмагомедов заработал 64 тысячи долларов, за бой против Эсона Барбозы - 210 тысяч, Эл Яквинта - 500 тысяч, Конор Макгрегор - 2 миллиона долларов и за бой против Дастина Порье - 6 миллионов. Отметим, что это фиксированные гонорары, которые не включают в себя доходы от платных трансляций и рекламных соглашений.

Президент UFC Дэйна Уайт неоднократно намекал на то, что в нынешних реалиях Хабиб Нурмагомедов играет "роль первой скрипки", поэтому удивляться этому не стоит.

Доходы Фергюсона гораздо скромнее, но расстраиваться американцу не стоит. Несмотря на существенную разницу в доходе от боя с Хабибом, для него чек за участие в этом поединке станет самым крупным за всю карьеру.

За свой последний бой против Энтони Петтиса Фергюсон заработал 530 тысяч долларов, а за бой с Хабибом американец получит почти в три раза больше. Как итог, Нурмагомедов - "золотая рыбка" для Фергюсона в финансовом плане. Да и в спортивном тоже, ведь американца от заветного пояса отделяет лишь один шаг.