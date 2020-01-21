Священники c русской песней сразили жюри французского шоу "Голос"

Русские семинаристы покорили жюри французкого шоу "Голос", исполнив христианскую песню на русском языке на "Слепых прослушиваниях" девятого сезона проекта. Видео размещено на YouTube-канале пользователя Данилы Тармасинова.
Свой хор ученики семинарии называют Schola Fratrum. Для участия в шоу они выбрали песню "О, моя душа" (на франц. - Oh mon âme).
Наставники отметили виртуозность пения участников, а также оценили репертуар. Но ни один их представителей жюри не повернулся к конкурсантам.
Портал Gazeta.ru пишет, что жюри объяснили, что они просто не понимали, чему еще можно научить таких мастеров. Хотя семинаристы не прошли дальше, они не остались в забвении. Знаменитая французская певица Лара Фабиан пригласила хор спеть с ней на следующем концерте в Москве.
Стоит отметить, что зрителям этот номер невероятно понравился.
Напомним, в 2015 году иеромонах Фотий стал участником в российском шоу "Голос". Он попал в команду Григория Лепса, с которым дошел до финала и одержал в проекте победу.
Видео: Поющие священники на шоу "Голос"