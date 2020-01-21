Вт, 21.01.2020
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Священники c русской песней сразили жюри французского шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

Русские семинаристы покорили жюри французкого шоу "Голос", исполнив христианскую песню на русском языке на "Слепых прослушиваниях" девятого сезона проекта. Видео размещено на YouTube-канале пользователя Данилы Тармасинова.

Свой хор ученики семинарии называют Schola Fratrum. Для участия в шоу они выбрали песню "О, моя душа" (на франц. - Oh mon âme). 

Наставники отметили виртуозность пения участников, а также оценили репертуар. Но ни один их представителей жюри не повернулся к конкурсантам. 

Портал Gazeta.ru пишет, что жюри объяснили, что они просто не понимали, чему еще можно научить таких мастеров. Хотя семинаристы не прошли дальше, они не остались в забвении. Знаменитая французская певица Лара Фабиан пригласила хор спеть с ней на следующем концерте в Москве. 

Стоит отметить, что зрителям этот номер невероятно понравился. 

Напомним, в 2015 году иеромонах Фотий стал участником в российском шоу "Голос". Он попал в команду Григория Лепса, с которым дошел до финала и одержал в проекте победу. 

Видео: Поющие священники на шоу "Голос"

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