ГАЛЕРЕЯ В роли моделей - сотрудницы: airBaltic выпустила новый календарь

Календарь включает 12 городов стран Балтии и знакомит с сотрудницами авиакомпании, работающими на различных позициях - от пилотов и бортпроводников до технических специалистов и офисных работников. Все модели добровольно приняли участие в этом проекте. Фотосессии прошли в Риге, Вильнюсе, Таллинне, Вентспилсе, Клайпеде и других городах и запечатлели уникальное очарование и красивые пейзажи балтийских стран.

"Календарь airBaltic на 2025 год показывает одни из самых потрясающих мест Латвии, Литвы и Эстонии, а также отдает дань уважения выдающимся женщинам, которые способствуют нашему успеху", - сказано в описании календаря.

Тема календаря 2025 года вдохновлена 35-й годовщиной Балтийской цепи -исторического момента, когда жители Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки в знак мирного единства. В честь этой памятной даты и для выражения балтийской гордости airBaltic объединила признание своих сотрудников с данью уважения прекрасным городам и поселениям региона.

Для вовлечения общества авиакомпания провела опрос, пригласив людей голосовать за свои любимые города и поселения в странах Балтии. Выбранные города отразились не только в иллюстрациях для календаря, но и в названиях 48 самолетов airBaltic.

airBaltic - латвийская национальная авиакомпания, совершающая пассажирские и грузовые перевозки. Четыре года подряд она была признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире.

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