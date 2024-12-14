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Фото Это новое искусство! Открылась большая выставка работ студентов Академии художеств JAUNmarka

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В большом зале Латвийской академии художеств с 14 декабря 2024 года по 5 января 2025 года пройдет большая выставка студенческих работ JAUNmarka 2024, которая проводится в академии ежегодно с 2003 года. 

В этом году на выставке будет представлено более 6000 произведений искусства различных форм. Экспозиция выставки JAUNmarka 2024 будет меняться и пополняться несколько раз в течение трех недель, ведь произведения искусства предназначены не только для просмотра, но и для продажи.

JAUNmarka дает студентам возможность встретиться с первыми почитателями их таланта, желающими поддержать профессиональное развитие молодых художников.

Чтобы эта выставка приобрела интригу и неожиданный поворот, отдельные экспозиции будут организованы девятью приглашенными кураторами, среди которых будут как профессиональные арт-кураторы и искусствоведы, так и известные личности, связанные с другими видами искусства.

Как известно, на выставке JAUNmarka ежегодно с оригинальными произведениями искусства участвуют более 200 студентов, представляя все специальности и предлагая широчайший спектр работ - картины, графику, неповторимые керамические и стеклянные работы, скульптуры, а также украшения, текстильные изделия.

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