Спасительное лекарство для молодого парня из Латвии: цена жизни очень высока

Это неправильно и горько, когда цена жизни и здоровья - деньги. Есть совсем молодой человек. Есть очень плохой диагноз. И, к счастью, есть лекарство, которое реально помогает в его случае. Стоимость лекарства огромная - каждый месяц в течение года нужно платить более 6 тысяч евро. Такие деньги семье взять негде. Косте нужна помощь.

Все было хорошо. Но вдруг осенью прошлого года у Кости начала постоянно подниматься температура, и ничем нельзя было ее сбить. Он начал ходить по врачам. Прошел обследование в больнице им. Страдиня.

Но сначала ничего не обнаружили. Потом появилась опухоль под мышкой. Диагноз стал шоком - гистиоцитарная саркома, четвертая стадия.

"Назначенное лечение не помогало, - говорит мама Юля. - Зимой он проходил химиотерапию. Было очень плохо. Костя практически все время лежал. Потом по предложению нашего доктора мы отправили пробы на генетический анализ в американскую клинику. Исследования показали, что произошла мутация гена, и в данном конкретном случае могут помочь два медикамента - Zelboraf и Cotellic".

Это препараты нового поколения. Очень мощные и очень дорогостоящие. Около 12 тысяч на месяц. Zelboraf, как правило, используется для лечения меланомы.

"Очень непонятная ситуация. При лечении меланомы этот препарат частично компенсируется государством. Но при диагнозе Кости - почему-то нет, - рассказывает Юлия. - Нам нужно платить полную цену. Это нелогично и несправедливо. Мы уже обращались в разные инстанции, ответа пока нет".

Родители Кости обратились и к фирме-производителю. И там сделали скидку.

Теперь на оплату лекарств каждый месяц необходимо 6793,98 евро. Это уже со скидкой. На год это - 81 527,76 евро. Деньги огромные, но это цена жизни.

На первые два курса средства удалось собрать. В конце февраля Костя начал принимать препараты, и уже через две недели появилось улучшение. После второго, мартовского, курса опухоль совсем пропала. Следующую дозу надо принимать в конце апреля.

"Лекарство очень помогло. Просто чудо какое-то. Сын стал чувствовать себя лучше. Если зимой он просто лежал, то сейчас ходит, общается, и выглядит нормально. Анализы крови тоже показали улучшения. Мы надеемся на лучшее", - говорит мама.

Теперь все будет зависеть от того, сможет ли семья оплатить препарат. Главная задача - не терять надежды и собирать деньги на лечение.

Сейчас вся семья объединилась, как-то особенно сплотилась, чтобы справиться с бедой. "Даже наша бабушка со своей маленькой пенсии старается откладывать денежки. А 12-летняя дочка делала поделки, насобирала 30 евро и принесла их мне со словами - положи в общую копилку", - грустно улыбается Юлия.