Спасительное лекарство для молодого парня из Латвии: цена жизни очень высока
В 24 года жизнь только начинается. Костя Прутик работал автомехаником, готовился поступить на юридический. Радовался жизни и строил планы. У него большая и дружная семья: замечательные родители, старший брат, 12-летняя сестричка и 5-летний братик. Неожиданная тяжелая болезнь поставила мечты и планы на паузу. И назначила всему цену.
Это неправильно и горько, когда цена жизни и здоровья - деньги. Есть совсем молодой человек. Есть очень плохой диагноз. И, к счастью, есть лекарство, которое реально помогает в его случае. Стоимость лекарства огромная - каждый месяц в течение года нужно платить более 6 тысяч евро. Такие деньги семье взять негде. Косте нужна помощь.
Все было хорошо. Но вдруг осенью прошлого года у Кости начала постоянно подниматься температура, и ничем нельзя было ее сбить. Он начал ходить по врачам. Прошел обследование в больнице им. Страдиня.
Но сначала ничего не обнаружили. Потом появилась опухоль под мышкой. Диагноз стал шоком - гистиоцитарная саркома, четвертая стадия.
"Назначенное лечение не помогало, - говорит мама Юля. - Зимой он проходил химиотерапию. Было очень плохо. Костя практически все время лежал. Потом по предложению нашего доктора мы отправили пробы на генетический анализ в американскую клинику. Исследования показали, что произошла мутация гена, и в данном конкретном случае могут помочь два медикамента - Zelboraf и Cotellic".
Это препараты нового поколения. Очень мощные и очень дорогостоящие. Около 12 тысяч на месяц. Zelboraf, как правило, используется для лечения меланомы.
"Очень непонятная ситуация. При лечении меланомы этот препарат частично компенсируется государством. Но при диагнозе Кости - почему-то нет, - рассказывает Юлия. - Нам нужно платить полную цену. Это нелогично и несправедливо. Мы уже обращались в разные инстанции, ответа пока нет".
Родители Кости обратились и к фирме-производителю. И там сделали скидку.
Теперь на оплату лекарств каждый месяц необходимо 6793,98 евро. Это уже со скидкой. На год это - 81 527,76 евро. Деньги огромные, но это цена жизни.
На первые два курса средства удалось собрать. В конце февраля Костя начал принимать препараты, и уже через две недели появилось улучшение. После второго, мартовского, курса опухоль совсем пропала. Следующую дозу надо принимать в конце апреля.
"Лекарство очень помогло. Просто чудо какое-то. Сын стал чувствовать себя лучше. Если зимой он просто лежал, то сейчас ходит, общается, и выглядит нормально. Анализы крови тоже показали улучшения. Мы надеемся на лучшее", - говорит мама.
Теперь все будет зависеть от того, сможет ли семья оплатить препарат. Главная задача - не терять надежды и собирать деньги на лечение.
Сейчас вся семья объединилась, как-то особенно сплотилась, чтобы справиться с бедой. "Даже наша бабушка со своей маленькой пенсии старается откладывать денежки. А 12-летняя дочка делала поделки, насобирала 30 евро и принесла их мне со словами - положи в общую копилку", - грустно улыбается Юлия.
Косте Прутику очень повезло с семьей. Все трудности они переживают вместе. Очень заботятся друг о друге. Дома всегда тепло и уютно. Папа занимается ремонтом автомобилей. Мама Юля по профессии - модельер, у нее золотые руки. И Костя вырос очень ответственным, на него всегда можно положиться.
"Костя с детства очень уравновешенный и глубокий малчик. Когда был маленький, мои друзья называли его "удобным ребенком". Мы везде брали его с собой. В школе он был отличником, увлекался математикой, занимался в театральной студии. Ходил на карате, ездил в спортивные лагеря. С 13 лет увлекся автомобилями, до болезни работал автомехаником.
Сын всегда мне очень помогал с младшими. Их спокойно можно было оставить с ним в любое время. Практически вырастил младшую сестричку, которая родилась, когда ему было 12 лет,
- вспоминает мама. - И сейчас он держится очень хорошо. Не впадает в панику. Начал сам изучать разные психологические курсы по интернету, чтобы помогать себе и другим".
Юле и самой пришлось обратиться за психологической помощью, когда сын попал в больницу. "Я понимаю, что по большому счету такие ситуации для нас - всегда какие-то важные уроки. Но справиться с эмоциями и найти силы непросто", - признается она.
Эта внезапная болезнь стала тяжелым испытанием, но одновременно проявила многое важное в жизни. У Кости хорошие друзья. У него есть и девушка, которая сейчас его очень поддерживает.
«Оказалось, что вокруг так много хороших людей, - говорит Юля. – Они как будто просто притягиваются. И не дают опускать руки. У нас очень хороший врач. У меня замечательные подруги. В самые трудные минуты всегда кто-то приходит на помощь, и это трогает до слез. И не только друзья, но и совсем незнакомые люди. Когда все это видишь, начинаешь осознавать, что, наверное, не зря мы на свете живем. Я вообще очень людей люблю, но сейчас поняла, что и сама хочу заниматься благотворительностью, помогать".
Решение обратиться к людям за помощью далось Юлии нелегко. Пришлось переступить через себя. Но ради спасения своего ребенка можно и нужно сделать все возможное. Тем более что дорогостоящее лекарство нового поколения реально помогает даже в таких тяжелых случаях. Юлия призналась, что еще месяц назад у нее было так тяжело на сердце, что даже говорила с трудом.
Но сейчас появилась надежда. И эту надежду поддерживают люди, материнская любовь и вера в то, что все будет хорошо.
В помощь 24-летнему Константину Прутику для оплаты жизненно важного лекарства в благотворительном фонде Ziedot.lv открыт специальный счет.
Чтобы узнать, как еще можно помочь Косте, пишите на адрес электронной почты проекта "Зеленая лампа": zala.lampa@gmail.com.