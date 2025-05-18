Липину интересно Никто не хочет проводить "Евровидение"

Количество проходных или откровенно раздражающих песен зашкаливало. Пройдусь лишь по тем, кто особенно запомнился в негативном плане.

Эстония

Шутка Томми Кэша работает один раз. Секунд 30. А потом этот псевдо-итальянский язык начинает раздражать. Может, лет 10-15 назад я и был бы впечатлен. Но после Uno от Little Big (у которых еще и мелодия была заводная, а не тягучее уныние) это даже по меркам "Евровидения" вторично.

Армения

Вот это что было? Армянский мужик разделся, накидал на себя черной краски (чуть-чуть, чисто обозначить) и стал бегать по велодорожке. Песни нет, посыла нет, зато пафосно улыбается в камеру. Отдельно меня убивает, что у этого ритмичного ничего аж 10 (десять!) авторов. Для сравнения у Австрии - три.

Франция

Очень сильный и красивый голос, но, во-первых, песня бесцветна и напоминает все французские песни на "Евровидении" разом. Во-вторых, зачем был потрачен годовой запас песка? Ради невероятно глубокой мысли о том, что время утекает как песок? И для особо непонятливых песчаные часы суют с первых кадров.