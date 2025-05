Невероятная победа Австрии на "Евровидении". Латвия на 13-м месте

Латвия уже одерживала победу на "Евровидении" - в 2002 году конкурс выиграла Мари N (Мария Наумова) с песней I Wanna. Второй лучший результат принадлежит группе Brainstorm (Prāta vētra), занявшей в 2000 году третье место с композицией My Star. В 2005 году дуэт Walters & Kazha (Валтер Фриденбергс и Карлис Бумейстарс) занял пятую строчку с песней The War Is Not Over. Четвертым по значимости латвийским результатом стала шестая позиция Аминаты в 2015 году с песней Love Injected.