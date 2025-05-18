Невероятная победа Австрии на "Евровидении". Латвия на 13-м месте

Победителем "Евровидения" в 2025 году стал JJ из Австрии.

JJ (Австрия) Фото: Corinne Cumming, Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennett/EBU

Латвия на этот раз осталась на 13 месте (158 балла), Эстония (356) - на 3-м, а Литва (96) - на 16-м.

Томми Кэш Фото: Corinne Cumming, Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennett/EBU

Жюри от Латвии распределило баллы следующим образом: 1 балл получила Эстония, 2 балла - Германия, 3 балла - Люксембург, 4 балла - Армения, 5 баллов - Мальта, 6 баллов - Франция, 7 баллов - Литва, 8 баллов - Швейцария, 10 баллов - Финляндия, а максимальные 12 баллов - Австрия.

Video: JJ - "Wasted Love"

Ранее уже сообщалось, в финале приняли участие все три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония, а также Норвегия, Люксембург, Израиль, Исландия, Украина, Австрия, Нидерланды, Финляндия, Португалия, Дания, Сан-Марино, Албания, Швеция, Польша, Греция, Армения, Мальта и "большая пятерка" - Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, а также прошлогодний победитель - Швейцария.

Галерея: Финал "Евровидения-2025"

Напомним, в 2025 году на конкурсе "Евровидение" в Швейцарии (Базель) Латвию представлял этно-поп-коллектив Tautumeitas. Они победили в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Bur man laimi.

Латвия второй год подряд проходит в финал конкурса. В прошлом году страну представлял певец Dons с песней Hollow, занявший в итоговом зачете 16-е место. Отметим также, что в этом году Латвия впервые за историю конкурса прошла в финал с песней на латышском языке.



Галерея: Tautumeitas в финале "Евровидения"

Латвия уже одерживала победу на "Евровидении" - в 2002 году конкурс выиграла Мари N (Мария Наумова) с песней I Wanna. Второй лучший результат принадлежит группе Brainstorm (Prāta vētra), занявшей в 2000 году третье место с композицией My Star. В 2005 году дуэт Walters & Kazha (Валтер Фриденбергс и Карлис Бумейстарс) занял пятую строчку с песней The War Is Not Over. Четвертым по значимости латвийским результатом стала шестая позиция Аминаты в 2015 году с песней Love Injected.