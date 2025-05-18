Что таит Центральный рынок? Путешествие по павильонам с шеф-поваром Элфой

Где найти самые хрустящие местные огурчики? Почему при покупке рыбы важно заглянуть ей в глаза и измерить плавники? Где взять такую сметану, в которой ложка будет стоять, не падая? И что, в конце концов, находится под павильонами Центрального рынка? Receptes.lv отправляется на экскурсию с человеком, который знает ответы на все эти вопросы.