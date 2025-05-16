Видео, фото Форум вдохновения Līdere собрал 3500 посетительниц

16 мая в Международном выставочном зале на Кипсале проходит 8-й форум Līdere, который в этом году собрал рекордное количество - 3 500 дам, слушающих лично, и 140 000, смотрящих прямую трансляцию. Смотрите фотографии и следите за прямой трансляцией в течение дня!
Прямой эфир: форум Līdere-2025
Программа
8.30 Идеальный завтрак Prosecco и сердечная встреча
9.30 Профессиональный рост - достичь большего
Сандра Калниете. Восстать из пепла
Байба Замуеле (экс-Струпиша). Анатомия конфликта
Мара Упмане-Холштейне. Продолжай сомневаться, продолжай делать!
Ирина Пигозне. Сердце говорит "хочу", разум - "надо". Что дальше?
Лиене Ципуле. Как ты чувствуешь себя в своей "обуви"?
11.40 Легкий обед для самочувствия и энергии
12.50 Отношения. Семья. Взаимодействие.
Карлис Трушинский. Быть женщиной - это фактор риска?
Иева Плауде. Красота. Время как союзник, а не противник.
Артур Шульц. Танцуй в своей страсти!
Жанна Дубска. Женский возраст наслаждения. Время Личинки, Стрекозы и Дракона.
Инга Корнелиус. Из тьмы к свету: путь в новое начало
15.00 Закуски, кофе, перерыв
16.00 "Личный рост - мечтай смелее"
Кристине Вилцане. Как выбрать сердцем
Анна Лина Добеле, Анна Эмилия Пигозне, Марта Корнелиуса. Письмо маме...
Андрей Мединьш. Я только дотронусь и буду
18.00 Завершение Форума. Общение, воссоединение и новые встречи. Бокал просекко, закуски, отличная музыка и прекрасная компания
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