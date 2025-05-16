Видео, фото Форум вдохновения Līdere собрал 3500 посетительниц

Программа

8.30 Идеальный завтрак Prosecco и сердечная встреча

9.30 Профессиональный рост - достичь большего

Сандра Калниете. Восстать из пепла

Байба Замуеле (экс-Струпиша). Анатомия конфликта

Мара Упмане-Холштейне. Продолжай сомневаться, продолжай делать!

Ирина Пигозне. Сердце говорит "хочу", разум - "надо". Что дальше?

Лиене Ципуле. Как ты чувствуешь себя в своей "обуви"?

11.40 Легкий обед для самочувствия и энергии

12.50 Отношения. Семья. Взаимодействие.

Карлис Трушинский. Быть женщиной - это фактор риска?

Иева Плауде. Красота. Время как союзник, а не противник.

Артур Шульц. Танцуй в своей страсти!

Жанна Дубска. Женский возраст наслаждения. Время Личинки, Стрекозы и Дракона.

Инга Корнелиус. Из тьмы к свету: путь в новое начало

15.00 Закуски, кофе, перерыв

16.00 "Личный рост - мечтай смелее"

Кристине Вилцане. Как выбрать сердцем

Анна Лина Добеле, Анна Эмилия Пигозне, Марта Корнелиуса. Письмо маме...

Андрей Мединьш. Я только дотронусь и буду

18.00 Завершение Форума. Общение, воссоединение и новые встречи. Бокал просекко, закуски, отличная музыка и прекрасная компания