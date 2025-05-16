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Видео, фото Форум вдохновения Līdere собрал 3500 посетительниц

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Lauris Galsons / TVNET GRUPA

16 мая в Международном выставочном зале на Кипсале проходит 8-й форум Līdere, который в этом году собрал рекордное количество - 3 500 дам, слушающих лично, и 140 000, смотрящих прямую трансляцию. Смотрите фотографии и следите за прямой трансляцией в течение дня!

Прямой эфир: форум Līdere-2025

Программа

8.30 Идеальный завтрак Prosecco и сердечная встреча

9.30 Профессиональный рост - достичь большего

Сандра Калниете. Восстать из пепла

Байба Замуеле (экс-Струпиша). Анатомия конфликта

Мара Упмане-Холштейне. Продолжай сомневаться, продолжай делать!

Ирина Пигозне. Сердце говорит "хочу", разум - "надо". Что дальше? 

Лиене Ципуле. Как ты чувствуешь себя в своей "обуви"?

11.40 Легкий обед для самочувствия и энергии

12.50 Отношения. Семья. Взаимодействие.

Карлис Трушинский. Быть женщиной - это фактор риска?

Иева Плауде. Красота. Время как союзник, а не противник. 

Артур Шульц. Танцуй в своей страсти!

Жанна Дубска. Женский возраст наслаждения. Время Личинки, Стрекозы и Дракона.

Инга Корнелиус. Из тьмы к свету: путь в новое начало

15.00 Закуски, кофе, перерыв

16.00 "Личный рост - мечтай смелее"

Кристине Вилцане. Как выбрать сердцем

Анна Лина Добеле, Анна Эмилия Пигозне, Марта Корнелиуса. Письмо маме...

Андрей Мединьш. Я только дотронусь и буду

18.00 Завершение Форума. Общение, воссоединение и новые встречи. Бокал просекко, закуски, отличная музыка и прекрасная компания

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